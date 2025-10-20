El 70% de los argentinos apuestan al dólar ante la incertidumbre electoral

Faltando pocos días para las elecciones legislativas del 26 de octubre, el 68% de los argentinos con capacidad de ahorro prefiere invertir sus pesos en activos dolarizados, de acuerdo con un informe de Focus Market.

En cuanto a la modalidad de dolarización, el 37% de los argentinos compra dólares al tipo de cambio oficial, financiero o paralelo informal, mientras que el 20% adquiere Cedears que se compran y venden en pesos argentinos, pero su valor está atado al precio de las acciones subyacentes en dólares. El 11% invierte en Fondos Comunes de Inversión en moneda estadounidense.

“En Argentina, la dolarización de los ahorros no es solo una elección financiera, sino una respuesta cultural e histórica a la volatilidad macroeconómica. En los períodos preelectorales —particularmente antes de elecciones legislativas o presidenciales— los agentes económicos anticipan posibles tensiones cambiarias, ajustes en la política cambiaria posterior y una eventual pérdida de valor del peso”, señaló Damián Di Pace, Director de la Consultora Focus Market.

En cuanto al resto de las opciones de inversiones en este contexto, en orden de importancia se ubican el plazo fijo (10%), acciones (8%), bonos (7%), billeteras digitales en sus cuentas remuneradas (4%) y oro (3%).

Comportamiento defensivo

Di Pace considera que con la preferencia de invertir en dólares “estamos viendo un comportamiento típico del ahorrista argentino frente a escenarios de incertidumbre política: la dolarización preventiva. Aun sabiendo que, tras las elecciones, puede haber intervenciones del Tesoro estadounidense o del propio Gobierno argentino para contener la brecha o estabilizar el tipo de cambio, muchos inversores locales prefieren anticiparse y posicionarse en dólares”.

Según Focus Market, a lo largo del 2025 las intervenciones del Banco Central de la República Argentina en el mercado sumaron entre US$ 13.000 millones y US$ 15.000 millones, combinando ventas directas en spot y operaciones indirectas en dólar futuro y colocaciones de deuda dollar linked. Esto representa la mayor parte de las intervenciones para contrarrestar la demanda estacional y electoral. Las intervenciones directas en spot han sido alrededor de US$ 2.500 millones.