Nuevo derrumbe en Córdoba: se desplomó un polideportivo tras la tormenta

Una tormenta con ráfagas que alcanzaron los 70 km/h provocó este viernes el desplome total de un polideportivo construido por la Provincia de Córdoba en la ciudad de Miramar de Ansenuza. El episodio reactivó el debate sobre la calidad de las construcciones públicas, luego de un hecho casi idéntico ocurrido hace apenas ocho días en la capital cordobesa.

Todo indica que en esta temporada veraniega nuevamente el turismo emisivo superará al receptivo

El comisario mayor de la Departamental Ansenuza, Mario Frías, explicó que no hubo heridos ni evacuados porque en el momento del derrumbe no había personas en el lugar. “Se volaron las chapas y se cayó la estructura”, señaló. Vecinos enviaron imágenes en las que se observa que parte de la estructura estaba sostenida por postes anclados con un fierro muy delgado, un detalle que generó preocupación y comparaciones inmediatas con el incidente de barrio Los Álamos, en Córdoba.

Aunque el predio no había sido inaugurado oficialmente, habitantes de Miramar aseguraron que la obra estaba terminada y era utilizada diariamente por la comunidad. “No había ningún impedimento de entrar”, comentó un vecino, mientras que otra residente agregó: “Todos los días hay chicos jugando ahí”. Una escuela secundaria está ubicada justo al lado del espacio, por lo que el polideportivo se había convertido en un punto frecuente de reunión para estudiantes.

El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este viernes 28 de noviembre

Antecedente que agrava el panorama

El 13 de noviembre, una tormenta en Córdoba capital provocó la caída del techo de otro polideportivo provincial en barrio Los Álamos. En ese momento había niños jugando en el interior y varios resultaron lesionados, entre ellos una adolescente de 14 años que permaneció internada varios días. Aquel hecho abrió discusiones públicas sobre la resistencia y la calidad constructiva de estas estructuras, que ahora vuelven a tomar fuerza tras lo ocurrido en Miramar.