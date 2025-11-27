José C. Paz: el conductor que dejó huérfanos a tres hermanos quedó libre tras pagar $30 millones

A casi un mes del choque que dejó a tres niños huérfanos en José C. Paz, el caso volvió a quedar en el centro de la discusión por una decisión judicial. Michael Jean Carballo, conductor de la Volkswagen Amarok que impactó contra el Renault 12 de la familia Benítez, pagó los 30 millones de pesos fijados como fianza y recuperó la libertad por orden del Juzgado de Garantías de San Martín. El accidente ocurrió el 31 de octubre a las 23.39 en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Mendoza, donde perdieron la vida Renzo y Eliana Benítez, y sus tres hijos —de 12, 11 y 9 años— resultaron heridos.

Carballo reunió la caución mediante un depósito cercano a los 13 millones de pesos y la entrega de un Volkswagen Golf perteneciente a su padre. Con la fianza completa, el juez ordenó su excarcelación. La defensa de la familia Benítez, representada por el abogado Marcelo Chumba, apeló de inmediato ante la Cámara, pero la Fiscalía N°4 de San Martín —a cargo de Rubén Moreno— no acompañó ese planteo, pese a que había endurecido la imputación días atrás. De este modo, el imputado regresó a su casa acusado de doble homicidio culposo y lesiones culposas agravadas por la conducción de un vehículo automotor, la pluralidad de víctimas, el exceso de velocidad y la culpa temeraria. Para estos delitos, el Código Penal prevé una pena de entre 3 y 6 años de prisión.

Qué reveló la pericia

La pericia oficial aportó elementos determinantes para el cambio de calificación legal. El informe estableció que el Renault 12 había iniciado su marcha y no superaba los 20 km/h al momento del impacto, mientras que la Amarok circulaba a entre 73 y 100 km/h, con una velocidad media probable de 88 km/h.

El análisis técnico también reconstruyó las distancias y tiempos involucrados. El Renault recorrió unos 15 metros al cruzar la intersección, un trayecto que demandó 3,6 segundos. Cuando inició ese movimiento, la Amarok se encontraba a 88 metros, avanzando a 88 km/h. Para los especialistas, esa distancia habría permitido evitar la colisión: la maniobra de frenado requería 80,2 metros, por lo que —según el cálculo pericial— era posible detener la camioneta antes del punto de impacto.

A más del doble de la velocidad permitida: así circulaba la Amarok que chocó y mató a un matrimonio en José C. Paz

Este informe llevó al fiscal Moreno a volver a indagar a Carballo para explicarle la ampliación de la imputación. El funcionario también contaba con los resultados toxicológicos: ni las víctimas ni el conductor tenían alcohol en sangre ni orina.

Los expertos determinaron que el Renault había detenido su marcha antes de la intersección y retomó el cruce cuando fue embestido en su lateral derecho. Según fuentes judiciales, todos los peritos —incluidos los de la defensa— coinciden en que el Renault avanzó con el semáforo en rojo, mientras que Carballo tenía luz verde. Esa secuencia también se observa en videos incorporados al expediente.

El informe destacó además que las luces de posición traseras del Renault no estaban encendidas durante los segundos previos al choque, aunque sí se activaron las luces de freno al detenerse.

Terrible accidente en la ruta 22 en Río Negro: murieron cuatro integrantes de una familia

El golpe dejó el vehículo de la familia Benítez destruido. Varias dotaciones de Bomberos Voluntarios trabajaron para rescatar a una de las víctimas adultas y a dos de los menores, que habían quedado atrapados entre los hierros del auto.

En paralelo a la causa penal, Carballo enfrenta una sanción administrativa excepcional: el Ministerio de Transporte bonaerense lo inhabilitó para conducir hasta el 1° de enero de 2099, una medida tomada a pedido de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). La Cámara deberá ahora revisar la excarcelación y resolver si el acusado continúa el proceso en libertad o vuelve a quedar detenido mientras avanza la investigación.

