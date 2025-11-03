Una pareja murió y una menor de edad se encuentra internada en estado grave luego de haber protagonizado un accidente cuando viajaban a bordo de su auto y fueron embestidos por una camioneta conducida por un joven de 18 años presuntamente alcoholizado.

El violento episodio ocurrió el viernes por la noche en la localidad de José C. Paz, partido de la Provincia de Buenos Aires. Eliana Ramírez (31) y Renzo Benítez (37) circulaban en su Renault 12 con sus tres hijos de 13, 11 y 8 años cuando, en el cruce de la Ruta 197 y Mendoza, fueron impactados por una camioneta Volkswagen Amarok.

El impacto del choque ocurrió del lado del acompañante y provocó la muerte inmediata de los dos adultos. En el lamentable desenlace, la mujer perdió la vida y quedó dentro del vehículo, mientras que su esposo fue despedido del mismo y quedó tendido en el suelo.

Clarín reconstruyó parte del accidente e indicó que ambos vehículos terminaron impactando contra el semáforo del cruce, el cual quedó destruido. Al lugar, alrededor de las 23:40hs, se acercaron Bomberos Voluntarios de José C. Paz y que trabajaron en un operativo para retirar los cuerpos y sacar con vida a los tres niños de la parte trasera del auto.

En lo que respecta a los menores de edad, desde el cuartel de Bomberos indicaron que "uno solo estaba semi-consciente y los otros dos estaban inconscientes y muy golpeados". De ellos, la nena de 13 años se encuentra internada en la terapia pediátrica del Hospital Posadas con hemorragias y doble fisura de pelvis. Mientras que los nenes de 11 y 8 se encuentran en el Hospital Mercante con cuados más leves que el de su hermana.

Poco después, usuarios de redes sociales comenzaron a hablar de lo sucedido e identificaron a Michael Carballo, de 18 años, como el conductor de la camioneta involucrada en el siniestro. Rápidamente, sus fotos comenzaron a ser difundidas en medios locales de José C. Paz y trascendió que sería familiar directo del dueño del boliche El Tornado.

Familiares de las víctimas del choque indicaron a Clarín que el joven de 18 años, presunto familiar del dueño del boliche que se encuentra a menos de un kilómetro y medio del cruce, habría estado alcoholizado al momento del accidente. En concreto, el medio Diario Efecto indicó que el test de alcoholemia dio 2.9 de alcohol en sangre.

"Hay testigos que dicen que mi hermano cruza con el semáforo a su favor y el que venía cruzando ya algunos semáforos en rojo era el de la Amarok", señaló Cristian Benítez, hermano de Renzo, en diálogo con el medio mencionado sobre la mecánica del choque, la cual aún no fue esclarecida.

Tras lo ocurrido, el conductor de la camioneta quedó detenido en la Comisaría 1° de José C. Paz, imputado por el "delito de homicidio culposo agravado por la multiplicidad de víctimas y por conducir bajo los efectos del alcohol". El caso quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFI) N°4 del Departamento Judicial de San Martín.

