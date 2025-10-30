Fatal accidente en la colectora de la Ruta 11: un ciclista murió tras ser arrollado por un camión

Un terrible accidente ocurrió este mediodía sobre la colectora de la Ruta Nacional N° 11, a la altura del kilómetro 1007, en Resistencia, cuando un ciclista perdió la vida tras ser embestido por un camión de carga.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:30, cuando un camión Scania, conducido por Hernán Alberto Pegoraro, de 43 años y domiciliado en Charata, circulaba por la zona y terminó impactando contra Luis Vera, quien se desplazaba en bicicleta.

Según fuentes policiales, minutos antes del choque, el ciclista habría perdido el equilibrio tras un roce con una motocicleta Keller 110 cc, guiada por un hombre de 29 años. El joven motociclista explicó que su vehículo rozó una pequeña mesa que el ciclista transportaba, lo que provocó que este cayera sobre la calzada justo cuando pasaba el camión, que no logró frenar a tiempo.

Efectivos de la Comisaría Décima, junto con personal de la División Patrulla Vial y Puestos Camineros, trabajaron en la regulación del tránsito y en las pericias, bajo la coordinación del gabinete científico del Poder Judicial, por orden de la Fiscalía Penal N° 2.

El lugar permaneció vallado durante varias horas, hasta completar las actuaciones judiciales. También se hicieron presentes el comisario inspector Alejandro Meza, supervisor de la Zona IV Metropolitana, y el comisario principal Ricardo Andrés Esquivel, jefe de la seccional, quienes encabezaron el operativo.

La Fiscalía interviniente inició una investigación para establecer responsabilidades en el hecho, mientras que el cuerpo de la víctima fue trasladado para la correspondiente autopsia médico-legal.