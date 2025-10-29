Un reconocido carnicero de la ciudad de Pehuajó murió tras protagonizar un fuerte choque de frente contra un camión que transportaba gas propano sobre la ruta nacional 5. El transportista, por su parte, resultó ileso y se abrió una investigación para determinar las causas del accidente.

La víctima fatal del siniestro fue un hombre de 57 años, identificado como Sebastián Alberto Peña Cozzarin, quien murió en el acto este martes, alrededor de las 10, cuando viajaba a bordo de su camioneta Nissan Frontier 4x4 y chocó de frente contra un camión Scania sobre la ruta nacional 5, a la altura del kilómetro 373, entre Pehuajó y Francisco Madero.

La víctima tenía 57 años y dos hijas.

En el marco del operativo que se llevó a cabo luego del accidente trabajaron dos dotaciones de bomberos voluntarios de Francisco Madero. Además, la ruta permaneció cortada hasta poco más de las 18hs provocando inconvenientes dado que las banquinas y caminos vecinales se encuentran en mal estado por las lluvias de los últimos días.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Las autoridades también debieron tener en cuenta que el camión que se vio involucrado en el accidente, y quedó casi tumbado sobre la banquina, transportaba gas propano para la empresa Liquigas, por lo que hubo que trabajar con cuidado para evitar un derrame de combustible.

Marcelo Autelli, jefe del cuerpo de bomberos, dialogó con el medio Radio Mágica de Pehuajó y comentó que el camionero es oriundo de Bahía Blanca y, a pesar de resultar ileso del choque, fue encontrado en estado de shock producto de la situación traumática.

Accidentes: choque en la General Paz y 8 muertos en el vuelco de un micro en Misiones

A partir del accidente, las autoridades decidieron abrir una investigación, que quedó en manos de la UFI N°8 de Pehuajó, a cargo del fiscal Pablo Teodoro Schestrom, del Departamento Judicial Trenque Lauquen, para determinar las causas que podrían haber provocado el siniestro.

El hombre de 57 años que fue la víctima fatal del hecho era padre de dos hijas y era dueño de la carnicería El Uno, ubicada sobre la avenida San Martín al 200, y formaba parte de la Cámara de Industria, Producción y Servicios de Pehuajó y del directorio de la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (ADIBA).

Según sus allegados, la víctima fue descripta como una persona "alegre, solidaria y positiva" y varias instituciones enviaron sus condolencias, como la Cámara de Pehuajó, el Golf Club de la misma localidad, el Comité de la Unión Cívica Radical (UCR) de la ciudad y el Club Atlético Estudiantes Unidos.

AS/ff