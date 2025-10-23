jueves 23 de octubre de 2025
Dos trenes del Ferrocarril Urquiza chocaron en el partido de San Miguel: por el momento se registraron 12 heridos

Fuentes policiales informaron que la colisión se produjo poco antes de las 20, cuando ambas formaciones ingresaban en la estación General Lemos.

Chocaron dos trenes del Ferrocarril Urquiza en el partido de San Miguel 20251023
Chocaron dos trenes del Ferrocarril Urquiza en el partido de San Miguel: hay al menos 12 heridos. | X @MascariniMarce

Dos trenes del Ferrocarril General Urquiza chocaron este jueves a la noche en la estación General Lemos, de la localidad de Campo de Mayo en el partido de San Miguel. Por el momento, se registraron 12 personas con heridas y se desconocen los motivos del impacto.

Según fuentes policiales, la colisión se produjo poco antes de las 20, cuando ambas formaciones ingresaban a la estación terminal. “A las 19:56 horas se produjo un rozamiento entre dos formaciones por causas que aún se encuentran bajo investigación”, informó Metrovías, la empresa que tiene concesión de la línea.

Un camión perdió el control en la Panamericana y aplastó a un auto: tres muertos

A raíz del impacto, doce personas fueron atendidas por el SAME, la mayoría con golpes leves, aunque un hombre fue llevado a un hospital zonal con cortes en las piernas. El rozamiento entre las formaciones provocó roturas en los coches y pánicos entre los pasajeros que fueron rápidamente asistidos.

Chocaron dos trenes del Ferrocarril Urquiza en el partido de San Miguel 20251023
La colisión se dio antes de las 20 horas

Ambulancias del SAME arribaron para montar un operativo para facilitar la salida a las personas y atender a los heridos. Trabajan también en el lugar, Bomberos y Policía Federal, al tiempo que el servicio permanecía interrumpido.

Chocaron dos trenes del Ferrocarril Urquiza en el partido de San Miguel 20251023
El rozamiento entre las formaciones provocó roturas en los coches

El recorrido del Tren Urquiza une la terminal Federico Lacroze, en el barrio de Chacarita, en la Ciudad de Buenos Aires, con la estación General Lemos, en San Miguel, en Provincia. Este trayecto tiene una extensión de 27 kilómetros, cruza los municipios de San Martín, Tres de Febrero y Hurlingham.

BGD/DCQ

