“Tomar un bate de béisbol y partirle las rodillas”: polémicas declaraciones del padre de Lowrdez Fernández

Omar Fernández, el padre de Lourdes de Bandana, sostuvo que fantaseó con “tomar un bate de béisbol y partirle las rodillas” a Leandro Garcia Gomez, ex pareja de su hija y principal sospechoso durante las horas que no se pudo dar con el paradero de la cantante. En medio de un fuerte caos mediático y social donde Lowrdez fue el centro de la tensión y se hablaba de una reiterada situación de violencia de género, el padre de la artista sostuvo antes del mediodía: “La llamé, está con gripe y, por lo que sé, no está en la casa de esta persona”. Explicó que siempre mantuvo la calma y le restó importancia a la denuncia de su ex mujer.

Cruzaron un catamarán "navegando" por la ruta 40 en la Patagonia y tuvieron que tirarse a la banquina

“No sé qué motiva a la madre a hacer la denuncia. Todo lo que se dice son barbaridades que no tienen razón de ser. Con Lowrdez estamos en contacto siempre”, continuó el padre de la artista que sostenía que la situación estaba en orden.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La supuesta congestión fue el motivo por el que Lourdes brindó un video donde, en el reflejo de sus anteojos se vio una silueta de un hombre. Sin embargo, su padre indicó: “Ella está en la casa de una amiga con la que comparte trabajo y en la semana o cuando tenga tiempo, vendrá para Hurlingham a la casa de una amiga”.

La cantante fue hallada en la provincia de Buenos Aires, después de las declaraciones en la comisaría por Lissa, su compañera de elenco en la “GirlBand”. Previamente, Omar consideró: “Estuvo con nosotros hace diez días, lo pasamos en familia, a lo más bien y sin ningún problema”.

Lowrdez Fernández

“Nos enteramos de que volvió con él -Leandro García- y hace dos semanas aproximadamente, volvió a terminar la relación. No sé si realmente tenía una relación tóxica al extremo porque no conviví con ellos y no me consta”, añadió Fernández, aunque más tarde se rectificó.

“Sé que Lowrdez había salido con el tema de violencia de género y volvió a su casa después. No puedo tomar un hecho como preocupación porque la decisión es de ella y es adulta. No me corresponde juzgar”, añadió.

En sus declaraciones asumió dicha violencia y las intenciones en intervenir: “No tengo buena relación con Leandro y, como padre, más de una vez fantasee con agarrar un bate de béisbol y partirle las rodillas, sé que suena muy grave, no estoy conforme con esa persona, pero respeto las decisiones de mi hija”.

Cómo se expresa el voto en blanco con la Boleta Única de Papel

“No puedo confirmar la violencia que pudo haber habido, salvo los moretones que sé que fueron reales. Con el tiempo, se recuperó de esa situación, estaba enamorada, se reconcilió y supongo que la manipuló para que retire la denuncia. Ahora se volvieron a pelear hace más de 20 días”, asumió.

Sobre la recepción de Lourdes, aclaró: “Tuvo tantos llamados, que en un momento se le colapsó el teléfono”, apuntó y confirmó: “Está en la casa de una amiga, está trabajando y prepara un show así que no la llamo para no molestarla, pero siempre nos manda un mensajito”.

“No tengo contacto con la madre de Lowrdez, la comunicación entre Lowrdez y ella no es buena, no es algo asiduo como es conmigo y yo soy el intermediario entre ellas. Sobre la denuncia, la entiendo por un lado y no por otro. Me molesta que se haya hablado de que es adicta porque tanto sensacionalismo y el núcleo de la situación no es para tanto”, cerró.

BGD/DCQ