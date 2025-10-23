Apareció Lourdes de Bandana tras la denuncia de su madre: "Estoy perfecta"

La cantante Lourdes Fernández, integrante del grupo Bandana, apareció en redes sociales afirmando que está "perfecta" y que solo se encuentra engripada. Su mensaje surge en el marco de la denuncia realizada por su madre, en la que reclamó no tener contacto con su hija desde hace tres semanas.

"Chicos, me acabo de levantar, me cae una llamada, no me dejan hacer...Estoy con gripe desde el lunes...No puedo creerlo, esto es terrible, no chicos. Alguien les informó muy mal y me encantaría saber quién. Estoy perfecta, gracias. Gracias por ocuparse de mí y estar pendientes", manifestó la artista en su cuenta de Instagram.

La aparición de la artista en redes sociales surge luego de que durante la mañana de este jueves 23 de octubre se realizara un fuerte operativo policial en el barrio porteño de Palermo, en el departamento de su pareja, Leandro García Gómez, tras la denuncia de su madre.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Las autoridades realizaron el operativo de investigación en el domicilio donde vivió la cantante con García Gómez, a quien ella denunció a fines de 2022 por violencia de género. En paralelo, ella subió un video aproximadamente a las 10 de la mañana, asegurando que está "perfecta" y solo se encuentra engripada.

La investigación que dio paso al accionar de las autoridades surgió con la denuncia que presentó la madre de la artista en la sede de la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad, manifestando que no tenía contacto con su hija desde el pasado 4 de octubre y que no sabía dónde estaba.

Paola Lens, la argentina desaparecida en España, se presentó en una comisaría de Mallorca y “está bien”: qué le pasó

Luego de que la presentación pasara a la Oficina Central Receptora de Denuncias del Ministerio Público Fiscal, personal policial se dirigió al domicilio de la cantante, donde fueron atendidos por un hombre que indicó que ya no eran pareja y que ella ya no vivía en ese lugar.

Hasta el momento, las autoridades policiales no pudieron encontrar a la cantante y, en paralelo, la magistratura implantó una consigna en la casa del hombre interrogado, sobre la calle Ravignani 2186 en Palermo, y abrió una averiguación de paradero.

En 2022, la cantante había denunciado a su pareja por violencia de género, un hecho que fue ratificado por su madre a la hora de realizar la denuncia policial sobre la falta de noticias de su hija.

AS/ff