Las distintas fuerzas políticas encaran la recta final rumbo a las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre, con los tradicionales cierres de campaña antes de que entre en vigencia la veda electoral, que comenzará el viernes 24 a las 8:00 y se extenderá hasta las 21:00 del domingo, tres horas después del cierre de los centros de votación. Así, el presidente Javier Milei encabezará hoy el acto final de su coalición La Libertad Avanza (LLA) en la ciudad de Rosario, Santa Fe, acompañado por su Gabinete, en un evento para las 19 en el Parque España, a orillas del río Paraná, que será su última aparición pública antes de los comicios.

Acompañado por el vicepresidente de La Libertad Avanza en Santa Fe, Agustín Pellegrini, y por integrantes del Gabinete y candidatos nacionales, llega a una provincia clave por el alto porcentaje de votos que obtuvo su espacio en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. Durante la previa, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, expresó su preocupación por posibles incidentes: “Me preocupa que nos traigan a Rosario las cosas que lamentablemente suceden en Buenos Aires. Me preocupa que una ciudad que le costó mucho recuperar la paz y la tranquilidad vaya a vivir una situación con riesgo, con amenazas y violencia”

Desde el gobierno provincial, el funcionario pidió evitar provocaciones y sostuvo: “Que no nos traigan a Rosario la violencia de Buenos Aires. Que no empiecen a organizar provocaciones; es una sociedad que respira paz, que nos costó mucho”. Sus declaraciones hacen referencia a los disturbios ocurridos el viernes pasado durante la última aparición de Milei en la provincia de Buenos Aires, donde se registraron enfrentamientos entre simpatizantes libertarios y manifestantes opositores, y una militante de su fuerza persiguió a fotógrafos con un cuchillo, hecho que generó fuerte repudio.

La recta final de la campaña de Milei tuvo cambios, ya que los actos previstos en Río Negro, Neuquén, Salta y Ezeiza fueron cancelados, y Rosario será finalmente el único cierre oficial de La Libertad Avanza (LLA), una decisión estratégica para reforzar el apoyo. A causa de ello, en la localidad bonaerense, la actividad de cierre quedará a cargo del candidato a diputado Diego Santilli, quien prepara una amplia agenda con recorridas por Almirante Brown, la primera sección electoral y diversas localidades del interior bonaerense, buscando atraer al electorado de Propuesta Republicana (PRO) que se mostró desencantado con el rumbo del gobierno.

A lo largo del fin de semana, Milei analizó en Olivos las últimas encuestas encargadas por la Casa Rosada. Después de la renuncia del diputado José Luis Espert, implicado en un escándalo por el financiamiento de su campaña y su vínculo con el empresario Fred Machado —acusado de narcotráfico y con orden de extradición a Estados Unidos—, los sondeos mostraban a La Libertad Avanza 18 puntos detrás de Fuerza Patria. Sin embargo, los últimos números reflejan una clara mejora que podría reducir la brecha a unos 8 puntos, lo que el oficialismo considera una “derrota digna” y políticamente aceptable.

Durante la campaña bonaerense, su participación estuvo marcada por los conflictos: en distintos distritos —como Lomas de Zamora, Moreno, Junín y Mar del Plata— debió enfrentar escraches, manifestaciones de repudio y suspensiones de actos proselitistas. Así, más que una recorrida electoral, pareció una batalla constante.

