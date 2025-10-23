Carlos Rodríguez: "El Gobierno de LLA y sus cortesanos están asustando a los votantes con profecías agoreras"

El analista económico Carlos Rodríguez aseguró este jueves que “el Gobierno de LLA y sus cortesanos están asustando a los votantes con profecías agoreras sobre qué pasaría si no votan a LLA”.

“Mensaje Oficial: Si no votan a LLA, vuelven los K y se acaba todo. FALSO: son elecciones de medio término, se puede votar opciones menos fanáticas, más republicanas y que no son K”, sostuvo Rodríguez .

“En el Congreso habrá apoyo para seguir gobernando bien si se hacen las alianzas que corresponde. Por mi parte, yo estoy cansado de los K en política y también de la prepotencia del oficialismo y los trolls de los libertarios. Y también me molesta profundamente el uso de barras bravas organizados como fuerzas de choque en actos públicos y otras actividades”, agregó en una extensa publicación de “X”.

“La Batalla Cultural y las Fuerzas del Cielo nos han dividido aun más de lo que ya estábamos. Unir voluntades es una condición necesaria antes de intentar implementar grandes cambios estructurales”, aseveró.

Críticas a Arriazu

Además señaló que “Ricardo Arriazu aterroriza audiencias alertando que si las elecciones no son favorables a LLA , USA retirará su ayuda y explotará el dólar”.

“FALSO. Se debe flotar la moneda y mantener la cordura fiscal. Con flotación se dejará de dilapidar divisas tratando de mantener paridades irreales. Con un Presupuesto bien consensuado y aprobado, se acabará la discusión espúrea entre la implementación de leyes y su financiamiento”, argumentó.

Para Rodríguez “el país está cansado de la prepotencia kirchnerista y también de la prepotencia de los libertarios y su jefe”.

“Se precisará un profundo cambio de actitud hacia fuerzas políticas no K. Habrá colaboración si se cambia de actitud supremacista y de políticas erradas. El 56% del país votó por un cambio. La Democracia debe y puede dárselo”, concluyó.