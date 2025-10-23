“Córdoba Te Quiero”: una nueva fuerza política que busca renovar la agenda provincial con propuestas de futuro

Con la mirada puesta en una Córdoba más justa, moderna y productiva, la alianza “Córdoba Te Quiero” desembarca en la escena política provincial con una propuesta que combina gestión, innovación y compromiso social. El espacio, conformado por Proyecto Joven y Nueva Generación, busca devolver a la política su sentido original: servir al ciudadano.

Córdoba te Quiero: quiénes son y qué proponen Lucero y Alejos, candidatos para las Legislativas 2025

“Queremos construir una provincia que vuelva a inspirar orgullo, esperanza y futuro”, aseguran desde el nuevo frente, que se define como un movimiento de renovación con vocación de diálogo y participación. Su mensaje apunta a un electorado cansado de las viejas estructuras y abierto a una nueva energía política.

Cuatro ejes para transformar Córdoba

El programa de “Córdoba Te Quiero” se apoya en cuatro grandes propuestas que marcan el rumbo de su visión provincial:

* Ley General de Vivienda: convertir el acceso al hogar propio en una política de Estado, con créditos accesibles, construcción progresiva y articulación público-privada.

* Reforma de la Ley de Protección Animal: fortalecer sanciones por maltrato, promover la adopción responsable y garantizar recursos para campañas de castración y educación.

* Retenciones Cero al Campo: eliminar las retenciones a la producción agropecuaria para fomentar exportaciones, generar empleo genuino y reactivar las economías regionales.

* Reforma Tributaria: simplificar y hacer más justo el sistema impositivo, con menos presión fiscal sobre quienes trabajan y producen, y más transparencia en el gasto público.

“Córdoba puede liderar el cambio”

Desde el espacio remarcan que Córdoba debe ser referente nacional en desarrollo sustentable, innovación y empleo. “Creemos en un Estado que acompañe y promueva, no que castigue. Córdoba puede liderar el cambio en la Argentina”, sostienen sus referentes.

El proyecto enfatiza valores como transparencia, educación, sostenibilidad y participación ciudadana, con la intención de reconstruir la confianza en la política y acercar la gestión a la gente.

“Córdoba Te Quiero” busca así posicionarse como una opción honesta, moderna y con sentido común, capaz de tender puentes entre generaciones y sectores productivos. “No venimos por los cargos, venimos por las causas”, remarcan.