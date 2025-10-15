Córdoba te Quiero: quiénes son y qué proponen Lucero y Alejos, candidatos para las Legislativas 2025

En la recta final hacia las elecciones legislativas, la Ronda de Candidatos sumó a Gerardo Lucero y Mirian Alejos, primer y segunda postulante a Diputados Nacionales por Córdoba te Quiero. En diálogo con Punto y Aparte, Punto a Punto Radio (90.7), Lucero —comodoro mayor retirado— y Alejos —abogada, contadora y kinesióloga— defendieron la idea de un Estado al servicio del ciudadano, con “la prioridad puesta en los más necesitados”, y remarcaron que la construcción nacional debe hacerse “desde Córdoba hacia la Nación”.

Una fuerza “desde Córdoba hacia la Nación”

Lucero sostuvo que la creación de Córdoba te Quiero responde a la convicción de que “defender el terruño es defender la Nación”. Señaló que su experiencia en la Fuerza Aérea le dio una mirada integral del país y que hoy busca canalizar esa vocación de servicio en política, con cercanía ciudadana y foco en soluciones concretas.

Sobre la sintonía con la vicepresidenta Victoria Villarruel, en el espacio plantean que comparten valores fundacionales de la actual gestión, pero que algunos paradigmas iniciales se desdibujaron. “Defendemos la libertad de San Martín, Belgrano y Güemes, no una ‘libertad austríaca’. La caridad bien entendida empieza por casa”, resumen al explicar su prioridad por los sectores más vulnerables.

Pymes, vivienda y créditos accesibles

Entre los proyectos a llevar al Congreso, Lucero enumeró cuatro ejes: retenciones cero —“pero reales”— para el campo, reducción de impuestos nacionales a pymes, créditos blandos para emprendedores y un nuevo esquema de acceso a la vivienda. Puso énfasis en emprendimientos familiares y pymes más pequeñas, con alivio fiscal y financiamiento accesible, y destacó que quienes menos tienen “no dejan de pagar”; por eso, el crédito debe acompañar el crecimiento.

Alejos puntualizó que “hay una ley de vivienda derogada” y que en Córdoba “no hay ley de precios”; solo rige una norma de escrituración social. Propuso revisar requisitos que hoy vuelven inaccesibles los créditos: “cuando calificás, ya no los necesitás”. También defendió mecanismos con créditos y tierras fiscales para facilitar propiedad privada, “sin regalar nada”, equiparando beneficios con los que reciben desarrollistas.

Protección animal y nuevas figuras legales

Para Alejos, la defensa de los animales es parte de la educación cívica. Consideró que la Ley Sarmiento de 1954, que sanciona el maltrato animal, quedó desactualizada y sin aplicación efectiva, y por eso propone crear una fiscalía especializada que reciba denuncias de maltrato y crueldad animal, además de replicar el modelo de denuncias ciudadanas impulsado por Sandra Meyer como herramienta de prevención.

El Estado como servidor del ciudadano

En su concepción del sistema público, Lucero remarcó que “el Estado debe estar al servicio del ciudadano y no al revés”. “Somos mandatarios del pueblo, no del jefe de turno”, afirmó, y advirtió que subvertir ese orden conduce a derivas totalitarias, “de derecha o de izquierda”. Como horizonte ético y estratégico, reivindicó a San Martín y Belgrano.