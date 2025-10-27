Misiones: el Gobierno decretó 2 días de duelo por el choque en Campo Viera que dejó 9 muertos

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, dispuso dos días de duelo en toda la provincia por el trágico choque registrado en la madrugada del domingo en Campo Viera.

La medida se dispuso este lunes mediante el decreto N.º 2187, comunicó el Gobierno de Misiones.

Tragedia en Campo Viera

La Policía de Misiones informó que el siniestro dejó 9 muertos y 29 heridos tras la colisión entre un colectivo y un automóvil sobre el kilómetro 892 de la Ruta Nacional 14, en jurisdicción de Campo Viera.

“Lamentando lo ocurrido y en acompañamiento a las familias de las víctimas, Passalacqua decretó que durante estos dos días de duelo, las banderas permanecerán izadas a media asta en todos los edificios públicos provinciales”, indica un comunicado oficial.

“La disposición no implica asueto administrativo, por lo que la administración pública desarrollará sus actividades con normalidad”, aclara el documento.

“Pesar”

“Acompaño con profundo pesar y dolor a las familias que están sufriendo una pérdida irreparable, y a todo el pueblo misionero”, expresó Passalacqua en sus redes sociales.

Conductor “alcoholizado”

El conductor del vehículo Ford Focus que murió en el choque estaba “alcoholizado”, según indicaron fuentes policiales a NA.

El hombre, de 34 años, “presentaba intoxicación alcohólica aguda al momento del hecho”, según determinó el examen toxicológico efectuado sobre muestra de humor vítreo extraída del cuerpo”.