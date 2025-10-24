Rafaela: dos procesados por defraudar al PAMI con la emisión de recetas electrónicas apócrifas

El juez federal subrogante de Rafaela, Aurelio Cuello Murúa, procesó a una farmacéutica y a un médico por “el delito de defraudación por simular la venta de medicamentos a nombre de beneficiarios del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INNSSJP-PAMI) a través de recetas electrónicas que el galeno confeccionaba a nombre de personas que no eran sus pacientes”.

PAMI

Según la investigación “se detectaron más de 600 recetas apócrifas entre febrero y septiembre de 2021”, publicó Fiscales.gob.ar

“La resolución judicial dada a conocer el lunes pasado surge por requerimiento del titular de la Sede Fiscal Descentralizada Rafaela, el fiscal federal fiscal Jorge Gustavo Onel, tras notificarse de la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario que, luego de analizar el caso y la apelación del MPF, revocó la falta de mérito que se había dictado respecto de ambos imputados”, completó el sitio.

Imputados

“Los acusados son G.V.B., titular de una farmacia de Rafaela, y el médico A.J.M., residente en la ciudad de Gálvez (a 111 kilómetros de Rafaela), quienes quedaron imputados por el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública, en carácter de autora la primera, y de partícipe necesario el médico. El juez también trabó un embargo sobre sus bienes hasta para cubrir la suma de un millón de pesos para cada uno”, precisó en un comunicado oficial.

Además "se les impuso la obligación de prestar promesa de someterse al proceso y de no obstaculizar la investigación, y de informar al tribunal cualquier cambio de domicilio".

La fiscalía les atribuyó connivencia para “simular una regular provisión de insumos a través de la dispensa de medicamentos y/o productos en nombre de beneficiarios del PAMI que no pertenecían a la cápita del galeno”, generadas con su usuario y clave en el Sistema de Receta Electrónica.

Así los acusados habrían emitido diversas recetas entre febrero y septiembre de 2021, “siendo que los pacientes desconocieron el consumo y/o la efectiva percepción de los medicamentos”.

Daño

“En ese momento, las maniobras obligaron desembolsos de parte del INSSJP por un total 1.125.228 pesos”, detalló el documento oficial.

De este modo la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario coincidió en que, de acuerdo al estado del caso, “se encuentra acreditado con el grado de probabilidad requerido que la farmacéutica, con la participación necesaria del médico, simularon una regular provisión de medicamentos en nombre de afiliados de PAMI que no fueron consumidos por ellos, o los fueron consumidos en menor cuantía, provocando un gasto injustificado e improcedente del organismo estatal”.