Detuvieron en Corrientes a una mujer acusada de sustraer joyas valuadas en $5 millones en Resistencia

Una mujer de 53 años, identificada como V.E.Q., fue detenida en la ciudad de Corrientes acusada de protagonizar un robo millonario en una joyería de Resistencia, además de estar implicada en otros dos hurtos ocurridos durante las últimas semanas.

La investigación estuvo a cargo de la División Delitos contra la Propiedad del Departamento de Investigaciones Complejas, que reunió pruebas y testimonios que permitieron localizar a la sospechosa. Con colaboración de la Policía de Corrientes, se allanó una vivienda donde los agentes secuestraron joyas, dos teléfonos celulares, prendas de vestir y un paño porta joyas, elementos que la vinculan directamente con los hechos denunciados.

El operativo se concretó por orden del Juzgado de Garantías N° 2, a cargo de la jueza Liliana Soledad Puppo, con intervención del fiscal N° 14, Francisco de Asís Obaldía Eyseric.

El caso principal se remonta al 6 de octubre, cuando la propietaria de la joyería Oro Blanco denunció que una mujer ingresó al local fingiendo interés en comprar y, aprovechando un descuido de la empleada, se llevó un paño de joyas valuado en aproximadamente cinco millones de pesos.

Las tareas investigativas revelaron que la detenida sería oriunda de Corrientes y que habría actuado de manera similar en otros comercios de Resistencia. En uno de los casos, ocurrido el 25 de septiembre, la víctima fue la propietaria del local Ojos Míos; mientras que el 15 de octubre habría sustraído artículos de la librería Papelar.

La mujer quedó a disposición de la Fiscalía en turno, y los investigadores intentan determinar si contaba con cómplices o si integraba una banda dedicada a robos bajo la modalidad de distracción.