Elecciones 2025: el transporte urbano será gratuito en Corrientes Capital para ir a votar

Los vecinos de la ciudad de Corrientes podrán trasladarse de forma gratuita para cumplir con su deber cívico en las elecciones legislativas nacionales de este domingo 26 de octubre.

La Municipalidad de Corrientes informó que el boleto del transporte urbano de pasajeros será gratuito en el ámbito de la ciudad, en el horario de 7:00 a 19:00.

La decisión busca facilitar el traslado de los electores a los diferentes lugares de votación, donde se renovarán tres bancas en la Cámara de Diputados de la Nación por la provincia de Corrientes.

Desde la Secretaría de Movilidad y Seguridad Ciudadana indicaron que los colectivos estarán disponibles de forma gratuita durante todo el horario de votación, abarcando todas las líneas y sus diferentes ramales de las empresas prestatarias del servicio.