Seis acusados de integrar una banda que vendían dólares falsos en bares de Recoleta

El juez nacional en lo Penal Económico N°10, Marcelo Aguinsky, indagó a seis hombres que fueron detenidos el miércoles pasado acusados de integrar una organización que ingresaba dólares falsos desde Paraguay y los vendían ilegalmente en bares o confiterías del barrio porteño de Recoleta para ponerlos en circulación en el mercado formal.

“Las detenciones fueron el corolario de investigación de seis meses desarrollada por el fiscal Emilio Guerberoff, a cargo de la Fiscalía N°2 del mismo fuero”, precisó el sitio Fiscales.gob.ar.

Imputados

Los acusados fueron imputados por la supuesta comisión de los delitos de “asociación ilícita destinada al contrabando”, “puesta en circulación de dinero falso” y “lavado de activos agravado”.

"Ley antimafia"

Es la primera vez que en el fuero nacional se aplica la Ley 27.786 de Organizaciones Criminales, la denominada “ley antimafia”, que prevé penas de entre 8 y 20 años de prisión.

Todos los acusados se desligaron de los hechos imputados durante la declaración indagatoria. Además, uno de los investigados fue liberado, mientras que otro solicitó su excarcelación, la cual podría resolverse en las próximas horas.

Las seis personas fueron detenidas el miércoles último en el marco de 12 allanamientos simultáneos practicados en un bar de Recoleta y distintos domicilios de la Ciudad Autónoma y la provincia de Buenos Aires.

Se busca a otros dos integrantes de la banda, quienes permanecen prófugos, precisó el sitio Fiscales.gob.ar