Accidentes: choque en la General Paz y 8 muertos en el vuelco de un micro en Misiones

Dos vehículos chocaron sobre Avenida General Paz durante la mañana de este domingo. Como consecuencia del impacto, uno de los autos volcó y dos personas debieron ser trasladadas por politraumatismos para recibir atención médica. Se establecieron desvíos temporales en la zona.

El accidente ocurrió en la calzada con sentido hacia el Riachuelo, a la altura de Lope de Vega, en el ramal colectora, en la zona de la salida a Zapiola. Según detalló el Ministerio de Seguridad porteño a Infobae, los vehículos involucrados fueron un Renault Fluence y un Chevrolet Celta, ambos con un único ocupante a bordo.

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) debió trasladar a dos hombres, de 22 y 35 años, ambos con diagnóstico de politraumatismos, quienes quedaron hospitalizados bajo observación en la guardia del Hospital Vélez Sarsfield, siendo las únicas víctimas del hecho.

Según se explicó, producto del siniestro ambos vehículos sufrieron daños de consideración y varios fragmentos de vidrio quedaron esparcidos sobre la calzada. En consecuencia, se montó un operativo a cargo de Bomberos de la Ciudad, para reacomodar el vehículo volcado, y Policía de la Ciudad para asegurar el perímetro.

La circulación en la zona de la colectora se vio alterada y se establecieron desvíos temporales para permitir el trabajo del operativo hasta que se concluyeran las tareas de remoción de restos y aseguramiento del lugar.

Por el momento, se desconocen las causas que provocaron el choque y las autoridades se encuentran a la espera de los peritajes de rigor para determinar la mecánica del accidente.

Un gravísimo accidente, ocurrido alrededor de las 4:30 de este domingo, dejó un saldo de al menos 8 muertos y 25 heridos en la localidad de Campo Viera, provincia de Misiones. El siniestro involucró a un micro de la empresa Sol del Norte que viajaba con unos 50 pasajeros a bordo, que chocó con un Ford Focus y volcó cayendo a un arroyo, con el terrible saldo conocido.

Según trascendió, el colectivo había partido desde Oberá y circulaba sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 892, cuando colisionó de frente con el vehículo menor. Como consecuencia del impacto, el ómnibus perdió el control, atravesó el guardarraíl del puente y cayó al cauce del arroyo Yazá.

La Red Provincial de Traslados indicó que se registraron al menos ocho muertos y 25 heridos, aunque las autoridades señalaron que la cifra de víctimas podría aumentar a medida que avancen las tareas de rescate. Los heridos de gravedad debieron ser trasladados a hospitales de Oberá y Campo Grande, mientras que los casos más críticos fueron llevados al Hospital Ramón Madariaga de Posadas.

En el lugar del accidente, según el diario El Territorio, trabajaron dotaciones de bomberos de Campo Viera y Oberá, efectivos de la Policía de Misiones, personal del Ministerio de Salud Pública y ambulancias provenientes de Oberá, Campo Viera, San Vicente y Panambí.

