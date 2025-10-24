Futbolista chocó contra una vaca y murió

Antony Ylano, un futbolista de 20 años del Piauí Esporte Clube, murió luego de chocar con una vaca mientras conducía su moto.

El accidente ocurrió en una carretera del estado de Piauí, durante la madrugada cuando el jugador regresaba de celebrar el cumpleaños de su padre en la ciudad de Altos, de donde era oriundo.

Según informó la Policía Federal de Carreteras (PRF), el hecho ocurrió cerca de las 3:15 de la mañana sobre la ruta BR-343. Las cámaras de seguridad registraron el momento del impacto, y las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales.

El video muestra la velocidad en la que conducía el delantero, la cual no le dio tiempo para frenar.

El joven impactó de lleno contra uno de los animales y salió despedido varios metros hasta caer sobre el asfalto. El golpe fue fatal y Antony murió en el lugar pese a los intentos por reanimarlo. El animal también resultó herido, producto del impacto.

“El Club Deportivo Piauí vive un momento de profundo dolor con la pérdida del delantero Antony Ylano”, publicó la institución en un comunicado oficial.