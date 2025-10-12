Choque múltiple en Retiro con tres heridos: involucró 5 autos y a un colectivo de la línea 17

Un choque múltiple ocurrido en el cruce de avenida Santa Fe y Cerrito dejó un saldo de tres personas hospitalizadas por politraumatismos. El accidente ocurrió Retiro, pleno centro porteño, involucró a cinco automóviles y un colectivo de la línea 17 e interrumpió el tránsito por completo.

El siniestro ocurrido durante la mañana de este domingo dejó tres personas hospitalizadas. En concreto, los heridos fueron un hombre de 60 años, derivado al Hospital Fernández, y una mujer de 30 y otro hombre de 31, ambos trasladados al Hospital Rivadavia. Otras tres personas también fueron asistidas por el SAME.

Equipos de rescate debieron intervenir de emergencia dado que el conductor de uno de los automóviles quedó atrapado en el interior del vehículo. Por su parte, los pasajeros del colectivo involucrado en el accidente resultaron ilesos y luego los cambiaron de unidad.

Según trascendió, el accidente ocurrió cuando una camioneta Kia blanca, que circulaba por Santa Fe, chocó contra un Renault Kwid. Como consecuencia del impacto principal se produjo un choque en cadena que involucró a otros cuatro automóviles y al colectivo de la línea 17.

Policía de la Ciudad indicó que la luego del impacto la camioneta continuó su marcha en sentido contrario y fue detenida sobre Avenida 9 de Julio, provocando un choque contra el guardarraíl. Los uniformados demoraron a ambos ocupantes del vehículo, un hombre y una mujer de aproximadamente 30 años.

Fuentes cercanas al caso indicaron que el conductor del vehículo sería sometido al test de alcoholemia y al narcotest.

El violento accidente provocó un corte total de la circulación, el mismo debió realizarse para permitir el trabajo de las autoridades y del personal de emergencia. En el lugar trabajó Bomberos, Policía de la Ciudad (Comisaría Comuna 1 Norte) y SAME.

