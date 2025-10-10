Caballito: una mujer se quedó dormida al volante, chocó contra un auto estacionado y volcó

Una joven de 25 años se quedó dormida mientras manejaba y chocó un auto estacionado. El accidente ocurrió esta mañana en el barrio porteño de Caballito donde a pocas cuadras otro vehículo también protagonizó un siniestro vial, al impactar contra el frente de un edificio.

El hecho tuvo lugar en la avenida Juan Bautista Alberdi, entre las calles Doblas y Senillosa, donde una mujer que viajaba sola a bordo de un automóvil Kia Rio azul se quedó dormida al volante. Como consecuencia, impactó de lleno contra una Ford Ecosport que se encontraba estacionada y sin ocupantes sobre la misma cuadra.

Por el violento choque,el auto de la joven terminó volcado en el medio de la avenida. El impacto también desató un choque en cadena a dos vehículos más estacionados más adelante.

La conductora logró salir del vehículo por sus propios medios antes de que llegaran los servicios de emergencia. Personal del SAME acudió rápidamente al lugar y la asistió por lesiones leves, sin necesidad de trasladarla a un hospital.

Efectivos de la Policía de la Ciudad cortaron de inmediato dos carriles izquierdos de la avenida para permitir el trabajo de los equipos de rescate y de tránsito, que liberaron la zona varias horas después.

se realizó el test de alcoholemia a la conductora, que arrojó un resultado de 0,4 g/l, es decir, por debajo del límite permitido de 0,5 g/l, por lo cual no se tomaron medidas judiciales.

Un conductor se quedó dormido y chocó contra un edificio

A solo unas cuadras de distancia, se registró otro siniestro vial en el barrio. En esta ocasión, un hombre perdió el control del vehículo tras quedarse dormido y chocó contra el frente de un edificio.

El vehículo, un Volkswagen Gol, chocó con el frente de un edificio.

El episodio ocurrió cerca de las 4.30 de la madrugada del viernes, en la calle Rosario, entre Del Barco Centenera y San José de Calasanz, cuando el conductor circulaba por la avenida Rivadavia.

Según informaron fuentes policiales, el hombre se adormeció al volante y, al llegar a la bifurcación con la calle Rosario, giró hacia la izquierda y se estrelló contra la fachada de un edificio.

El impacto rompió el medidor de luz del frente, aunque no se interrumpió el suministro eléctrico en la propiedad. No hubo heridos de gravedad, pero el vehículo sufrió daños importantes.

