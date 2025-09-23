Choque en el Puente General Belgrano: la defensa del camionero aseguró que no hubo consumo de drogas

El accidente múltiple ocurrido días atrás en el Puente General Belgrano, que dejó como saldo un motociclista fallecido y al menos 15 vehículos involucrados, continúa bajo investigación judicial. En las últimas horas, la defensa del camionero imputado por homicidio culposo y lesiones culposas salió al cruce de versiones y remarcó que no existe ningún indicio que lo vincule con el consumo de estupefacientes.

El abogado Marco Molero, representante del joven conductor de 27 años, confirmó que su cliente fue liberado bajo caución juratoria, con pautas de conducta mínimas, y resaltó que la causa se definirá a partir de las pericias mecánicas y accidentológicas.

“El paso central es conocer el estado del camión al momento del siniestro. La Fiscalía ya inició gestiones con la representación de la firma Volvo para realizar los estudios técnicos. De esas pruebas dependerá el rumbo del expediente”, indicó Molero en diálogo con Radio Libertad.

El letrado añadió que el chofer, oriundo del norte santafesino, atraviesa un fuerte impacto emocional y ahora podrá acceder a contención familiar y psicológica tras haber recuperado su libertad.

La mirada del fiscal

Por su parte, el fiscal subrogante Víctor Recio explicó que la excarcelación fue otorgada porque se trata de un delito excarcelable y porque el imputado cumplirá con restricciones: fijar domicilio, presentarse periódicamente ante la fiscalía y no salir del país sin autorización. Además, se le retuvo la licencia de conducir.

Recio precisó que el test de alcoholemia dio resultado negativo y que aún se esperan estudios químicos complementarios. “Todavía restan pericias técnicas que serán determinantes para establecer si el accidente fue producto de una falla mecánica o de un error humano”, señaló.

La defensa del camionero también aclaró que la documentación del vehículo se encuentra en regla, incluidas las pólizas de seguro para cubrir daños a terceros. Sin embargo, la eventual responsabilidad de la empresa transportista o de organismos estatales por controles deficientes deberá discutirse en el fuero civil. “En lo penal se analiza la conducta del conductor. Las responsabilidades de terceros se ventilan en otro ámbito”, explicó Molero.

Tanto la defensa como la fiscalía coinciden en que el futuro de la causa dependerá de los informes periciales. Entre los puntos a determinar se encuentran el estado del sistema de frenos, el peso de la carga, que superaba las 30 toneladas, y las condiciones de la calzada en el momento del choque.