Robo, persecución y vuelco en Resistencia: recuperaron un auto robado y detuvieron a tres sospechosos, dos de ellos menores

Un operativo conjunto de la División Sustracción Vehicular y el Departamento de Investigaciones Complejas permitió recuperar un Toyota Yaris blanco robado esta madrugada en Resistencia. El hecho ocurrió alrededor de las 5:00, cuando M.E.C.C. (47) denunció que su automóvil, estacionado frente a su casa en Frondizi al 1108, había desaparecido durante la noche.

La investigación se activó de inmediato. Personal policial se entrevistó con la dueña y su familia, quienes aportaron registros fílmicos de cámaras de seguridad. Con apoyo de la División Video Vigilancia, los agentes detectaron que el vehículo circulaba por avenidas Alberdi y Edison, rumbo a Soberanía Nacional.

Persecución y operativo cerrojo

A partir de esa pista, los equipos desplegaron un operativo cerrojo por la zona sur. Minutos después, el auto fue ubicado en avenida Lisandro de la Torre al 3500, con cuatro ocupantes a bordo. Al notar la presencia policial, los sospechosos aceleraron la marcha y comenzó una persecución que terminó en Pasaje Chaco y Salvador, donde el vehículo chocó y volcó.

En el lugar, los efectivos demoraron a tres jóvenes, identificados como R.C.A. (23), R.L.D. (14) y M.G.B. (17), todos con domicilio en distintos barrios de la capital chaqueña.

El hecho fue caratulado como “Supuesto hurto de automotor doblemente calificado por la participación de dos menores en grado de coautor”, con intervención de la Fiscalía en turno.

El Toyota Yaris, dominio AH687BA, fue secuestrado y trasladado para su peritaje por parte de la Sección Rastros.

Desde la Policía destacaron el rápido accionar de las divisiones intervinientes y el trabajo coordinado entre las comisarías Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima, lo que permitió recuperar el rodado y detener a los presuntos responsables a pocas horas del robo.