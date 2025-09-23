Un fuerte choque múltiple alteró esta mañana la circulación en la avenida General Paz, a la altura de la bajada de avenida del Libertador, sentido al Río de la Plata. Un micro que transitaba por la zona perdió el control e impactó contra una fila de vehículos detenidos en el tránsito. El resultado fue un hombre de 50 años hospitalizado con politraumatismos y al menos nueve autos con daños de diversa consideración.

De acuerdo con las primeras versiones, el ómnibus habría sufrido una falla en los frenos. En las imágenes captadas por las cámaras de seguridad vial se observa cómo intenta esquivar una fila de autos, pero termina embistiendo a un vehículo blanco que, a su vez, impacta a otros dos. La secuencia continúa con el micro arrastrando a varios rodados hasta detenerse metros más adelante.

La colisión obligó a cortar parcialmente la circulación en el sentido hacia el Río de la Plata, lo que generó un caos vehicular en horas pico. La congestión se extendió hasta la zona de avenida San Martín, mientras que desde las redes de la concesionaria Ausol se pidió "circular con precaución".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Asistencia y operativo en la zona

El SAME desplegó seis ambulancias, cuatro motos médicas y móviles de apoyo para asistir a los ocupantes de los vehículos. Tras la evaluación inicial, un hombre debió ser trasladado al Hospital Pirovano, aunque las autoridades confirmaron que no hubo heridos de gravedad.

Choque en el Puente General Belgrano: la defensa del camionero aseguró que no hubo consumo de drogas

En paralelo, la Policía de la Ciudad y personal de la Comisaría Vecinal 13B coordinaron el operativo de seguridad y el retiro de los vehículos siniestrados. En pocos minutos, las grúas lograron despejar parte de la traza, lo que permitió normalizar el tránsito de manera progresiva.

Uno de los conductores involucrados relató a C5N que el chofer del micro le dijo que se había quedado sin frenos, aunque puso en duda esa versión: “El micro se iba para atrás y frenó re bien. Cuando se lo llevaron también frenaba muy bien. Además, venía rápido”, aseguró.

El conductor del ómnibus fue trasladado a una comisaría, donde se le realizarán los exámenes de alcoholemia y los controles de rigor.

El accidente en la General Paz vuelve a poner en agenda la necesidad de reforzar los controles de seguridad en el transporte de pasajeros y en una de las arterias más transitadas de la Ciudad de Buenos Aires.

GD/ff