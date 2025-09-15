Villa María fue sede de la 7ª fecha del Rally Cordobés: Accastello acompañó la premiación en la Sociedad Rural

La séptima fecha del Rally Cordobés tuvo como escenario a Villa María durante el fin de semana y concluyó con una ceremonia de premiación que reunió a pilotos, navegantes, organizadores y autoridades deportivas. El acto se llevó a cabo en el predio de la Sociedad Rural, donde el intendente Eduardo Accastello encabezó la entrega de trofeos.

Acompañaron el evento la legisladora Verónica Navarro Alegre, el presidente del Ente Deporte y Turismo, Alejandro Mana, y el director del organismo, Eduardo Piazza.

“Una gran fiesta familiar”

Durante el acto, Accastello destacó el crecimiento de la competencia en la ciudad: “quiero agradecerle a Gustavo Beccaria, un villamariense que hace siete años tomó la posta y transformó un Rally de 20 equipos en una competencia que hoy reúne a 80 binomios convirtiéndolo en el Rally más importante de la Argentina. Muchas gracias al Rally Cordobés, a todos los participantes y a quienes hicieron posible que disfrutemos de esta gran fiesta familiar".

El intendente remarcó el impacto económico y turístico del evento: "este evento reunió a miles en Villa María que es sede de grandes eventos deportivos, culturales, y eso nos permite seguir impulsando la rueda de la economía. Estamos realmente muy felices por el resultado y nos comprometemos a tener una nueva edición del Rally Cordobés en nuestra ciudad en 2026”.

Echeverría y Falistoco, campeones en R5

La jornada tuvo como gran ganador al binomio de Villa Nueva, Hernán Echeverría y Francisco Falistoco (Skoda), que se impuso en la Clase R5.

“Estamos muy contentos porque volvió el Rally a Villa María y por toda la gente que se sumó. El público acompañó en cada lugar del recorrido y no se movió nadie, todos esperaron con entusiasmo”, expresó Echeverría.

El piloto celebró el resultado deportivo y el apoyo de los vecinos: “sabíamos que iba a ser una competencia dura, pero todo salió dentro de lo previsto y pudimos cumplir con el objetivo. […] Hoy logramos hacer una pequeña diferencia en el primer y en el segundo tramo y, por suerte, después pudimos ir administrando esa ventaja.”

Con un excelente marco de público en cada tramo de la competencia y en la ceremonia de cierre, Villa María volvió a posicionarse como sede de grandes eventos del automovilismo provincial, consolidando su lugar en el calendario deportivo de Córdoba.