Renunció la fiscal del caso Lian tras siete meses sin avances en la investigación

La investigación por la desaparición de Lian Gael Flores Soraide entró en un limbo tras el apartamiento de la fiscal Isabel Reyna tras más de seis meses de búsqueda sin resultados concretos. El niño de 3 años fue visto por última vez el 22 de febrero de 2025 en la localidad cordobesa de Ballesteros Sud, en Córdoba.

Reyna solicitó dar un paso al costado por "conflictos con el abogado que representa a la familia de Lian", según indicaron fuentes judiciales. Se trata de Darío Baggini, quien confirmó el apartamiento de la funcionaria judicial en diálogo con la agencia Noticias Argentinas.

"La fiscal Isabel Reyna, quien llevaba adelante las tareas de campo en la investigación por la desaparición de Lian, presentó su renuncia en las últimas horas", declaró Baggini.

A partir del apartamiento de Reyna, la investigación quedó bajo la órbita de la Fiscalía General de Córdoba. El fiscal Nicolás Gambini, quien ya intervenía en el caso, continuará ahora a cargo de las labores de toma de declaraciones, análisis de pruebas y coordinación procesal.

El expediente se investiga como un secuestro extorsivo, aunque esa hipótesis no se sostiene en ninguna prueba firme. No hay personas imputadas, nadie fue detenido y tampoco existe una pista sólida que indique qué pudo haber pasado con el menor.

Las hipótesis bajo investigación

Según explicó el letrado Baggini a medios nacionales, se investigan tres líneas principales: los ocupantes de un Volkswagen Suran, los vecinos del barrio donde vivía el niño, y la posibilidad de una red de trata internacional.

"La hipótesis de que haya sido un secuestro con fines extorsivos está prácticamente descartada. Nunca existió un pedido de dinero, nunca se ofreció una prenda, jamás hubo una señal de que el niño esté vivo", explicó el abogado.

Una de las pistas analizadas fue la de un auto VW Suran gris que los padres dijeron haber visto en la casa del vecino el jueves previo a la desaparición de su hijo. También se investigó una camioneta blanca VW Amarok con vidrios polarizados, vista por testigos el día del hecho. Se les realizaron pruebas de ADN y Luminol a los propietarios del vehículo, pero todo dio negativo.

La versión de los padres

Los padres de Lian, María Soraide y Elías Flores, sostienen que a su hijo se lo llevaron. "No puede ser que desaparezca de esa forma. Alguien lo hizo, y seguramente fue alguien conocido", dijo el padre en una de las entrevistas que concedió a la prensa.

El niño desapareció mientras jugaba en el patio de su casa durante la siesta de sus padres, alrededor de las 15:30 horas. "La esperanza de los padres sigue intacta", aseguró Baggini sobre la situación de la familia tras más de medio año de búsqueda.

A más de seis meses de la desaparición, la investigación ha estado marcada por operativos, rastrillajes y numerosas declaraciones, pero los resultados han sido infructuosos. La búsqueda se concentró en quienes estuvieron ese día en la zona del cortadero de ladrillos ubicado junto a la casa de la familia.

También se investigó a una curandera conocida como "la Abuelita", que había viajado a la provincia de Jujuy el mismo día que desapareció el niño. Algunos testigos dijeron que había estado en la zona.