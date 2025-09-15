Por primera vez en años, cientos de vecinos con problemáticas vinculadas a la salud mental y las adicciones accedieron a controles médicos en Córdoba. Fue a través de Ronda Cuidados, de la Municipalidad de Córdoba, un programa que en su primer año atendió a 548 personas, la mayoría de las cuales no había pisado un hospital o centro de salud fuera de su barrio en al menos un lustro.

El 97% de los pacientes consultados afirmó que hacía más de cinco años que no recibía atención en una institución pública. Pero no fue el único dato que impactó en los profesionales de salud, muchos incluso reconocieron no conocer el centro de la ciudad ni las prestaciones disponibles en el sistema sanitario local.

El programa funciona así: un colectivo municipal retira cada semana a grupos de diez personas desde los dispositivos territoriales —clubes, asociaciones civiles, iglesias y fundaciones que forman parte del COPIPRED— y los traslada a recorrer un circuito de cuatro horas que incluye controles médicos generales, laboratorio, vacunación, odontología y evaluación nutricional.

En el caso de las mujeres, se suman chequeos ginecológicos y exámenes de prevención según la edad. Si algún paciente carece de DNI, el documento también se gestiona dentro del programa, lo que permite su inclusión plena en el sistema.

Qué encontraron los médicos

El acceso al circuito permitió detectar múltiples problemas de salud:

- 75% de los pacientes presenta obesidad.

- 184 personas registraron alteraciones en colesterol.

- 107 tuvieron enzimas hepáticas alteradas.

- 77 mostraron glucemia elevada.

- 54 fueron diagnosticadas con alteraciones renales.

- 3 casos de anemia severa.

En el plano de las infecciones, se confirmaron 40 diagnósticos de sífilis (ya tratados), 6 personas con HIV sin continuidad de tratamiento que fueron reinsertadas en el sistema, 1 con hepatitis C y 4 con tuberculosis, actualmente en seguimiento.

Los controles de vacunación revelaron otro déficit estructural: el 98% de los participantes necesitó más de seis dosis para completar el calendario nacional.

En los últimos meses se profundizó la “epidemia” de casos de salud mental

Controles y mapeo

El impacto no se limitó a los análisis médicos. Los datos recabados permiten al municipio trazar un mapa más preciso de la situación sanitaria en sectores vulnerables. En paralelo, los propios participantes recuperan la posibilidad de un seguimiento regular, con derivaciones a especialidades como cardiología, endocrinología, nutrición, neumonología y oftalmología.

La iniciativa también incluyó una “ronda rosa” destinada a mujeres, con consejería en salud sexual y reproductiva, entre las cuales se realizaron 41 pruebas de Papanicolau y 14 derivaciones a mamografías.

Lo que viene

Según explicaron los organizadores del programa a este medio, el gran desafío es sostener el esquema semanal de traslados y ampliar la cobertura. A un año de su implementación, el programa "Ronda Cuidados" dejó un dato que refleja una realidad preocupante: cientos de cordobeses vivían en la ciudad pero estaban fuera del radar sanitario. Según explicaron los profesionales, el gran desafío es volver a tender ese puente.