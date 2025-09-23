Un camión volcó en Mendoza: los vecinos intentaron robar la carga y la policía intervino con balas de goma

Un camión cargado con carne volcó este lunes en un puente en Mendoza y los vecinos intentaron robar la mercadería, por lo que la policía tuvo que intervenir mediante un operativo. Los agentes que rodearon la carga lanzaron balas de goma y gases lacrimógenos para evitar que la gente se acercara.

El chofer quedó atrapado en la cabina tras caer al vacío. Afortunadamente, fue rescatado por el personal de Defensa Civil que se hizo presente inmediatamente en el lugar del hecho. El acontecimiento ocurrió en el acceso principal Guaymallén, sobre la ruta 7.

Según testigos, el camión chocó contra una camioneta utilitaria que llevaba helado. Por el impacto, el transporte cayó del puente de unos cinco metros de altura, golpeando contra el asfalto, lo que generó que la cabina quede totalmente destruida y el acoplado volcado sobre la calle.

Los vecinos rápidamente se acercaron al lugar para intentar cortar la carne y llevársela, pero minutos después llegaron los efectivos de la policía para controlar la situación. En tanto, la Prefectura también realizó un operativo en la zona, para evitar que las personas lleguen hasta el camión.

Tanto el chofer del camión como uno de los ocupantes de la camioneta debieron ser hospitalizados, aunque sufrieron lesiones leves. Horas más tarde ambos fueron dados de alta y se encuentran fuera de peligro.

