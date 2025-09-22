María del Pilar Ramírez, del kirchnerismo a la mesa nacional de LLA

La actual presidenta del bloque en la Ciudad de Buenos Aires, Pilar Ramírez, está casada con Darío Wasserman, vicepresidente del Banco Nación, y su vínculo con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, se consolidó antes de la campaña presidencial de 2023 durante una cena a la que asistieron los hermanos Milei. A partir de esa reunión, buscó ganarse su confianza para integrarse plenamente al espacio político.

Allí, conocida por quienes la relatan, "El Jefe" Milei quedó especialmente impresionado con Ramírez, lo que marcó un punto de partida importante para su influencia dentro del movimiento. Desde entonces, consolidó su rol clave en la organización, actuando como un puente entre distintas facciones y contribuyendo a la estructuración política.

La decisión de ubicar a Pilar Ramírez en el tercer lugar de la lista para la Legislatura porteña coincidió con el ascenso de su relación política. Ante este escenario, consolidó su carrera política después de una trayectoria que incluyó militancia en el peronismo porteño, cargos como jefa de asesores de la senadora María Laura Leguizamón (PJ) entre 2004 y 2006, y trabajó en el Banco Provincia durante la gestión de Daniel Scioli, lo que le permitió ampliar su experiencia.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

A partir de 2008, su salto más importante se produjo luego de la estatización de Aerolíneas Argentinas, cuando fue nombrada gerenta de Publicidad y Marketing bajo la gestión de Mariano Recalde, manejando un presupuesto anual de 16 millones de dólares destinado a acciones de comunicación de la empresa estatal. Durante la administración de Mauricio Macri en 2016, fue despedida en medio de sospechas de manejos irregulares, aunque nunca se presentaron denuncias formales, y llevó el caso a juicio, recibiendo finalmente una compensación económica e indemnización.

Tensión entre los hermanos Milei por "Lule" Menem: ¿lo corrieron o no?

Después de esta etapa, Ramírez replanteó su actividad política y se acercó al espacio de Karina, donde hoy ocupa un rol destacado. Posteriormente, se convirtió en presidenta del bloque en la Ciudad de Buenos Aires, con control estratégico del espacio en la Ciudad y manteniendo influencia en la Provincia sobre miembros de origen peronista; además, fue señalada por expulsar a Ramiro Marra luego de acusarlo de alinearse con el PRO de Jorge Macri.

ML