Como nueva coordinadora política de la campaña de La Libertad Avanza, Pilar Ramírez tendrá a su cargo el territorio. Su misión será articular con los referentes de los 24 distritos electorales de cara a octubre, monitorear y bajar los lineamientos políticos y detectar fallas. En tiempos de internas salvajes, la legisladora, “karinista” pura, aporta algo valioso al oficialismo: tiene buen diálogo tanto con Santiago Caputo como con Eduardo “Lule” Menem, que fue relegado, pero continúa siendo parte del armado.

Ramírez es la jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña y fue la jefa de la campaña de la Ciudad en las elecciones de mayo. “En esa oportunidad trabajó en sintonía con Santiago (Caputo), que estuvo a cargo de la estrategia. Fue el único distrito donde el gobierno nacional le ganó al oficialismo local sin ningún tipo de alianza”, contaron a PERFIL en el entorno de la dirigente.

El objetivo de Ramírez será replicar lo que La Libertad Avanza hizo en la Ciudad en todo el territorio nacional. Hasta ahora, Milei no logró demostrar una buena performance en las elecciones provinciales. La derrota en suelo bonaerense y la filtración de los audios de Diego Spagnuolo fueron determinantes a la hora de empoderar a la nueva coordinadora y relegar a Lule Menem. El riojano, de todas formas, no quedó afuera, ya que se hará cargo de la fiscalización en los distritos.

La hermana de Javier Milei cambió a un “karinista” resistido por los jóvenes que responden a Caputo por una “karinista” con la que tienen buen diálogo. No es menor. Sin embargo, desde que asumió como coordinadora de campaña, comenzaron los pases de factura por parte de los heridos de La Libertad Avanza: su pasado en la gestión kirchnerista; el enfrentamiento con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; y su rol en el desplazamiento de Ramiro Marra fueron algunos de los temas que circularon en las últimas horas.

Quién es Pilar Ramírez, al frente de la campaña de Milei

Victoria de Masi, autora de la biografía no autorizada de la hermana del presidente, contó que Karina y Ramírez se conocieron en 2020, en plena pandemia. El esposo de la dirigente, Darío Wasserman, es un empresario inmobiliario que había conocido al economista en un evento. Quedó tan “fascinado con su histrionismo televisivo” que decidió invitar a los hermanos Milei a una cena en su casa.

“Wasserman organizó una velada a la que faltaron dos invitados. Ramírez, que no iba a participar de la cena, terminó ocupando uno de los lugares para que no se notara el hueco. Quedó sentada al lado de Karina. Ese fue el inicio de una amistad que la colocó en la jefatura de la bancada libertaria en la Legislatura y en la presidencia de La Libertad Avanza porteña; y al marido, el anfitrión, en la vicepresidencia del Banco Nación”, reconstruyó De Masi.

Ramírez se convirtió en un bastión de Karina en suelo porteño. A pesar de no ser conocida por el gran público, la dirigente no es una recién llegada a la política. Después de tener un cargo jerárquico en Renault, se convirtió en asesora legislativa de María Laura Leguizamón y más tarde se incorporó a Aerolíneas Argentinas durante la gestión de Julio Alak y luego fue promovida a gerente por Isela Constantini en la era Cambiemos, según reconstruyó LetraP.

Horas después de que se conociera el nuevo rol de la dirigente en el universo mileísta, Ricardo López Murphy salió a cruzarla: “¿Saben quién es la nueva jefa de campaña de La Libertad Avanza? La ex camporista Pilar Ramírez. La que trabajaba con el ‘matapymes’ Mariano Recalde en Aerolíneas. Ya les había avisado que son lo mismo. El chiste esta vez se cuenta solo”, escribió en X.

En la Legislatura porteña, Ramírez no pasó desapercibida. En junio de 2024, lideró la salida de un grupo de legisladores del bloque La Libertad Avanza, que entonces era presidido por Ramiro Marra, fundador del espacio y amigo de Milei. La jugada contó con el aval de Karina y, después de idas y vueltas, terminó con la expulsión del dirigente del espacio.

Marra es uno de los grandes heridos del oficialismo nacional. A pesar de que es sabido que fue desplazado por decisión de la secretaria general de la Presidencia, el legislador se esfuerza por demostrar lealtad al presidente. Sin embargo, apenas se conoció que Ramírez había sido empoderada en la campaña nacional, publicó un mensaje más que sugestivo: “¿Están seguros? Miren que yo la conozco muy bien”.

El nombre de Ramírez tampoco es el más alentador para el PRO, no solo porque en la Ciudad la dirigente encabezó una campaña feroz contra Jorge Macri y Silvia Lospennato en mayo, sino también porque, como legisladora, fue una férrea opositora a la gestión local.

Ninguna de esas voces, de todas formas, tiene influencia hoy en la cúpula libertaria. Ramírez cuenta con el aval absoluto de Karina y genera expectativas de que pueda tender un puente con el caputismo.