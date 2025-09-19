En medio de la crisis del Gobierno, Macri reaparecerá para apoyar a los candidatos del PRO de cara a las próximas elecciones

En medio de la crisis que enfrenta el Gobierno nacional tras perder las elecciones de septiembre, el rechazo a los vetos presidenciales en el Congreso el pasado miércoles, y el avance de la investigación por los audios filtrados que complicarían a Karina Milei, Mauricio Macri reaparecerá con el objetivo de apoyar a los candidatos del PRO en la votación de octubre. Será su primera salida pública desde el pasado 7 de septiembre.

Según Infobae, la reunión, a puertas cerradas, se realizará en la sede partidaria de la calle Balcarce, el próximo martes 23 de septiembre, a las 10 de la mañana. Facundo Pérez Carletti será el encargado de coordinar el encuentro y no se prevé que el expresidente hable, pero cada provincia presentará un informe sobre su situación y las expectativas que tienen de cara a la votación del 26 de noviembre. Varios de los candidatos que irán a esta cita visitaron el jueves a Javier Milei y su gabinete con el objetivo de reorganizar el plan de campaña electoral.

El problema es que el partido de Macri enfrenta graves conflictos internos por su vínculo con el gobierno, una grieta que ya comenzó a visibilizarse, como quedó demostrado en la sesión del pasado miércoles, en Diputados, donde Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO en Diputados, cruzó a los gritos a su colega Silvia Lospennato, por votar a favor de las leyes de financiamiento universitario y emergencia en pediatría que habían sido vetadas por Milei.

La legisladora fue la responsable de explicar la justificación del grupo de diputados del PRO que se negó a seguir la línea de su bloque. Esto hizo que Ritondo girara en su asiento y comenzara a increpar a su compañera, moviendo las manos con mucha vehemencia. Minutos antes, Alejandro Finocchiaro había cuestionado a Lospennato y sus rebeldes tratándolos de traidores: “Algunos colegas podrían sin pudor cruzar hacia las gradas de enfrente donde habita la alegre banda populista que quiere tumbar a este Gobierno”.

“No es cierto que quienes votemos en contra del veto queremos voltear al Gobierno”, dijo la legisladora, en clara respuesta a las acusaciones de Finocchiaro, para luego afirmar que uno de los problemas centrales de La Libertad Avanza es que “se rompió la confianza con el Gobierno y es necesario que la recomponga, se rompió la confianza del mercado, y con la política y tenemos todos la obligación de reconstruirla”.

Y agregó: “No vamos a resolver ni el problema de la salud ni el problema de la educación con estas leyes. Estas leyes son un parche que van a resolver un déficit de gestión… No hay presupuesto y esta es la primera violación a la ley de administración financiera que debería preocuparnos a todos. Nadie debería presentar durante el ejercicio propuestas que incrementen el gasto sin la correspondiente partida de recursos”.

Lospennato afirmó que es fundamental “reconstruir mayorías en este Congreso. Es posible porque hay una mayoría que tiene responsabilidad fiscal, pero que quiere que las cosas se mejoren. El desafío es que ahora, a partir de la sanción del próximo presupuesto, podamos reconstruir mayorías”.

Y cerró pidiendo más diálogo para poder armar consensos: “El Gobierno tiene la mayor responsabilidad. Es con respeto, es hablando con el otro, es escuchando y es con una responsabilidad para que salgamos adelante”.

