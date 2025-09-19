Javier Milei en Córdoba: "Tratar de doblegar al status quo no es fácil"

Este viernes 19 de septiembre el presidente Javier Milei visita Córdoba, el segundo distrito electoral más grande del país, donde supo cosechar un 74% de los votos en el balotaje contra Sergio Massa en 2023. Habla en el acto del 125° aniversario de la Bolsa de Comercio local.

El presidente fue acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el vocero presidencial Manuel Adorni.

La presencia del presidente actúa como un respaldo a Gonzalo Roca, primer candidato a Diputado por La Libertad Avanza en la provincia de Córdoba.

El presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, Manuel Tagle, señaló que "en los últimos años del kirchnerismo fue una institución que defendió los principios de la libertad".

El presidente señaló que "claramente tratar de doblegar al status quo no es fácil. Los procesos de cambio siempre generan resistencias del status quo cuanto más fuerte son esos cambios, la resistencia es mucho mayor. Son décadas de acumular ideas incorrectas".

"Recibimos 15 puntos de déficit fiscal del Tesoro y el Banco Central", recordó Milei. El ex gobernador Schiaretti hacía una propuestas de gastar que sonaba muy linda pero implicaba aumentar el déficit fiscal a 7 puntos del PBI. ¿Con qué lo vamos a financiar, con emisión monetaria, con endeudamiento en un contexto actual de pánico político que se está espiralizando en el mercado y generando una descoordinación enorme en términos de riesgo país en un país que tiene déficit cero?", se preguntó el presidente.

Según Milei, "romper con el círculo de la demagogia no es un tema menor, porque dos más dos sigue siendo cuatro y eso en la política argentina se resiste".

Milei citó el ejemplo que había puesto el actor Alfredo Casero sobre una persona sobre "quiero flan". "Pareciera que la política está empecinada en violar sistemáticamente la restricción de presupuesto", afirmó.

En desarrollo...