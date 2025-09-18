Este miércoles la oposición en la Cámara de Diputados asestó un duro golpe parlamentario al gobierno de Javier Milei. Por amplia mayoría, fueron rechazados los vetos presidenciales en dos leyes clave: emergencia pediátrica (que ha tenido a los reclamos del Hospital Garrahan como símbolo) y la de financiamiento universitario. La votación revierte una decisión del Poder Ejecutivo y ahora el rechazo a los vetos pasa a la Cámara de Senadores para ser ratificado o no, en una sesión que se espera sea el 2 de octubre.

Desde el gobierno los balances no se hicieron esperar: el propio presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis "Toto" Caputo se pronunciaron casi en simultáneo en la red social X.

Preocupado por la reacción adversa de "los mercados" y de variables económicas como el dólar o el riesgo país tras la derrota en el Congreso, el ministro de economía publicó lo siguiente a las 8.47: "El congreso insistirá hoy en romper el equilibrio fiscal. Todos sabemos a esta altura que lo que están tratando de hacer es voltear al presidente que salvó al país de caer en la peor crisis de su historia. Solo quieren recuperar su negocio y para ello están dispuestos a todo. Como ciudadanos, hay una única y muy eficaz herramienta de defensa: el voto. Usémosla este octubre".

Milei perdió la calle dominado por una interna de marginales

¿Qué dijo Milei tras la derrota?

Por el lado del primer mandatario, su comentario fue publicado a las 9:15, casi media hora después que uno de sus ministros "estrella": "En el Partido del Estado tenés a los kukas y a los "antikukas" que votan igual que los kukas pero disfrazados de republicanos. Votar a cualquiera de las versiones del Partido del Estado es votar que tus hijos se vayan para Ezeiza. Ya lo vivimos eso. Ya sabemos cómo termina. La Libertad Avanza o Argentina retrocede".

La apelación a las nociones de "Partido del Estado" y a los "kukas/antikukas", pone de manifiesto cómo el gobierno nacional ha perdido "aliados" y apoyo político a lo largo de los últimos meses (no sólo del PRO sino incluso sectores del propio peronismo) y se encuentra ante un creciente aislamiento político. Esto tras el escándalo de los audios de Diego Spagnuolo y las presuntas coimas en la ANDIS, la contundente derrota en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre y golpes en la macroeconomía (suba del dólar y el Riesgo País, caída en los bonos soberanos, etc).

Por otro lado, las constantes invocaciones a un "golpismo" en ciernes y a una tendencia destituyente por parte de la oposición, dado el prontuario antidemocrático del propio gobierno (represión, violencia discursiva, ataques a la libertad de prensa, etc), podrían más bien anticipar y ser el reflejo de planes "antidemocráticos" propios, si la situación política y económica no evoluciona "acorde al plan".

El Gobierno y las derrotas en el Congreso: no solo está en juego la economía

Este jueves el Senado se prepara para insistir con la ley que obliga al Poder Ejecutivo a coparticipar los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), un capítulo clave en el golpeado vínculo entre el gobierno central y los gobernadores. La apelación casi en simultáneo a las elecciones legislativas de octubre por parte de ambos funcionarios pone de manifiesto que sin victorias en las votaciones de ambas cámaras del parlamento, en las elecciones de este 2025 y sin un control de la conflictividad social en las calles, el plan económico del gobierno no se puede mantener en el tiempo. Y este último punto es clave, el "control de la calle" y la sostenibilidad social del "plan motosierra" es acaso lo que con más detenimiento y preocupación observan organismos multilaterales como el FMI, y por lo tanto el gobierno de Donald Trump, acaso uno de los principales sostenes políticos del gobierno. "¿Esto aguanta?": una pregunta que para actores estratégicos reviste más importancia que los números que arroje octubre.

El miércoles han obtenido una victoria importante dos sectores con fuerte presencia callejera, organización sindical y muy buena imagen en la opinión pública, es decir, dos conflictos "testigos" contra los cuales el gobierno se juega una pulseada decisiva: los trabajadores del Hospital Garrahan y demás hospitales pediátricos, y el movimiento universitario.

Pareciera que lo que se ha desvanecido definitivamente es el fantasmagórico "¿Y si sale bien?".