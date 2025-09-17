Por qué el peronismo de Córdoba busca una foto de Schiaretti con Macri

Ya en plena campaña electoral y con la cercanía de difundir propagandas en todos los medios de comunicación, lo que se dará a partir del domingo 21 de septiembre, todas las fuerzas políticas tejen estrategias para captar voluntades. Por ejemplo, el peronismo apunta ahora a una foto de su primer candidato a diputado nacional, Juan Schiaretti, con el ex presidente Mauricio Macri, mientras que La Libertad Avanza va por conseguir dos visitas del presidente Javier Milei y por la presencia de sus principales ministros, como Patricia Bullrich (Seguridad) y Federico Sturzenegger (Desregulación).

Schiaretti tiene una antigua relación con Macri, que se forjó en Brasil cuando ambos estaban radicados en ese país, donde trabajaban para Fiat, durante los años de la trágica dictadura militar. Luego siguieron por distintos caminos, pero siempre encontraron puntos de convergencia.

Schiaretti: “A los gobiernos kirchneristas les importaba un rábano si había movilidad ascendente”

Uno de los últimos se escenificó en 2023, cuando antes de las elecciones provinciales ambos dirigentes contemplaron la formación de una alianza en Córdoba, que finalmente fue abortada por Luis Juez, quien competía con el entonces candidato justicialista Martín Llaryora por la gobernación. Después se produjo la victoria de Javier Milei en las urnas con 8 millones de votos en la primera vuelta y 14,5 millones en el segundo turno en todo el país. En tanto, Patricia Bullrich fue la postulante de Juntos por el Cambio, que quedó afuera del balotaje, pero que en Córdoba obtuvo 519 mil votos, algo así como el 22,6% de los sufragios.

En busca del voto libertario

Esos votos de Juntos por el Cambio de Córdoba fueron mayoritariamente para Milei en la segunda vuelta, pero el peronismo entiende que el enojo contra las políticas del gobierno nacional dejan a esa masa importante de ciudadanos sin mayor representación y por eso sale a buscar ese voto. “Eso nos permitiría asegurar la victoria un mes antes de las elecciones”, razonó un calificado dirigente del comando central de la campaña de Provincias Unidas, la nueva marca que representa el exgobernador.

Se puede decir que Macri ya no es el que era y que hoy ya no tiene la capacidad de aglutinar que lo distinguió hace unos años. “Sus votos los captó Milei”, argumentan los que dudan de la capacidad de sumar voluntades del expresidente.

Un diputado cordobés avaló la estabilidad institucional: "Milei debe completar su mandato"

Lo cierto es que Schiaretti nunca renegó de esa relación y ahora va por instalarse como referente en lo que fue la antigua Cambiemos, luego Juntos por el Cambio. Cree que de esa forma se insertará en el segmento que generalmente no vota al peronismo.

Schiaretti, arriba

Hoy las encuestas le sonríen al candidato de Provincias Unidas, ya que le dan hasta 10 puntos de ventaja y la diferencia se viene afianzando luego de los escándalos de corrupción en el Gobierno, que tuvieron como una de las principales protagonistas a la hermana del jefe de Estado, Karina Milei.

“Allí se cayó la principal vitrina de La Libertad Avanza: la lucha contra la corrupción”, expresó un consultor político al argumentar los motivos por los cuales Schiaretti avanza en la consideración popular.

Los arquitectos de la campaña libertaria apuestan exclusivamente a la presencia de Milei en Córdoba, y para ello planean dos visitas: una este viernes 19 para disertar en el aniversario de la Bolsa de Comercio y la otra en fecha a determinar. “Nosotros también queremos los votos de Juntos por el Cambio y no hay que olvidar que quien encabezaba la lista, es decir Bullrich, hoy juega con nosotros”, enfatizan desde la Casa Rosada.

Cada maestrito con su librito.