Schiaretti: “A los gobiernos kirchneristas les importaba un rábano si había movilidad ascendente”

Juan Schiaretti sostuvo que “a los gobiernos kirchneristas les importaba un rábano si había movilidad ascendente. Siempre estuvieron volcados al AMBA, a sus votantes y a mantener el gasto allí”. Lo hizo en la Semana de la Construcción, organizado por la Cámara Argentina de la Construcción, delegación Córdoba.

El exgobernador aseguró que la política económica de la Nación se basó en “sacralizar el peor impuesto que tiene la Argentina: las retenciones agropecuarias”. Y agregó: “La concepción fue siempre la misma: sin plata no gobierno, dónde hay plata, ahí la manoteo; y dónde pongo la plata: donde están los votantes. Ese fue el criterio que aplicaron durante años”.

Schiaretti reafirmó la identidad de Provincias Unidas: “Nosotros nos plantamos como el peronismo de Córdoba… y no pudieron con nosotros”. En esa línea, marcó distancia tanto de Milei como del kirchnerismo: “Milei no es lo mismo que Bolsonaro. Bolsonaro era un outsider de la política, Milei hoy es el gobierno. Y frente a él nos encontramos también con un kirchnerismo que se va parando y busca rearmarse para disputar poder”.

Números y críticas

El exgobernador volvió a mostrar cifras para respaldar sus críticas: “El kirchnerismo le sacó 175.000 millones de dólares a la Región Centro en concepto de retenciones. ¿Cuánto más hubiéramos construido si esa plata se invertía acá, en nuestra tierra?”.

A modo de contraste, Schiaretti destacó la capacidad de Córdoba para crecer con esfuerzo propio: “Córdoba tiene una polenta productiva que no se detiene. En cuatro años pasamos de 9 a 60 parques industriales, una transformación que habla de un modelo productivo genuino y federal”.

Coyuntura política

En cuanto al presente político, Schiaretti precisó que “la gente se hartó y eligió un outsider. La sociedad quiere dejar atrás los 20 años en los que primó el kirchnerismo. Pero la discusión que se exacerba es si alguien cree que un país puede funcionar sin obras. Eso es imposible. ¿Las tiene que hacer todo el privado? Imposible también”. “Milei acabó con la obra pública y le falta gestión. 200.000 pasaportes que no sirven, no hay chapas patentes en los autos. Eso es falta de gestión”, resaltó.

En esa línea, reivindicó la experiencia cordobesa: “El equilibrio fiscal no es a los hachazos. Lo audaz es hacerlo a lo largo del tiempo, como lo hicimos en Córdoba. Llevamos 20 años con equilibrio, con obras hechas en conjunto, y somos la provincia con la menor cantidad de empleados públicos cada 10 mil habitantes. Eso demuestra gestión y planificación. Y no es ideología: es sentido común. En Provincias Unidas todos los gobernadores tienen equilibrio fiscal, pero eso no es consistente si se hace a los golpes”.

Para el dirigente, el escenario electoral se juega entre “un Milei que necesita sostenerse en un ajuste sin consensos, un kirchnerismo que busca reacomodarse, y un cordobesismo que defiende el federalismo y la producción”.

Consultado respecto a los rumores que surgieron en Buenos Aires respecto a informaciones surgidas en Buenos Aires en el sentido de que sería presidente interino destituido Milei, Schiaretti fue tajante: "son expresiones desafortunadas que no merecen comentarios de mi parte".