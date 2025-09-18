Silvia Lospennato: "El Gobierno descuidó al votante de JxC que defiende la institucionalidad"

La diputada nacional del PRO Silvia Lospennato, afirmó que el Gobierno descuidó al votante de Juntos por el Cambio "que defiende la institucionalidad”. Además, explicó por qué votó en contra de los vetos presidenciales a las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica. "Cuando creemos que se están haciendo cosas que no corresponden, la mejor manera de ayudar es marcarlas", dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Silvia Lospennato se desempeña como diputada nacional del PRO desde el año 2015. Integra el Consejo Nacional del PRO vocal. Actualmente es legisladora electa en las elecciones de la ciudad de Buenos Aires.

Silvia, en lo personal, me genera la mayor simpatía. Su planteo ayer me parece de una gran racionalidad. Contanos qué sentiste y qué representa lo que te pasó a vos, como símbolo de lo que está sucediendo en esta fragmentación que vive la política y la sociedad.

Hoy decidí no hacer una ronda de medios para hablar de esto, porque siento que el Congreso da espectáculos que la gente no se merece y que no hay que agrandarlo. Y por eso sabía que con vos podía hablar de lo importante de ayer, que es darle este mensaje a la sociedad de que los estamos escuchando.

Durante todo este año se ha repetido en las elecciones en todas partes del país que una gran cantidad de argentinos deciden no ir a votar, y les está diciendo a los políticos: "Me cansé de elegir al menos malo". Esta simplificación de la que viene abusando la política argentina hace muchos años, de votarme a mí porque el otro es peor, creo que se terminó. Se terminó ese tiempo y me parece que es importante que podamos representar eso desde el Congreso.

Cuando las cosas están bien hay que acompañarlas. Yo creo en el equilibrio fiscal y creo que nos merecemos un debate de fondo sobre la educación superior en la Argentina, pero ese debate de fondo es en la Comisión de Educación, no en la Comisión de Presupuesto sobre el salario de docentes y no docentes de la universidad. Y por pensar así no me convierto en kirchnerista, y no se borra una historia tratando de enfrentar a quienes yo creo le han hecho un daño grande a la Argentina, instalando esta versión simplificada de la democracia que es el populismo, instalando falsos debates y no permitiendo, digamos, el desarrollo que nos merecemos los argentinos.

Me parecía que mi mensaje ayer era ese. Cuando el Gobierno hace cosas que están bien y alineadas, la mejor manera de ayudar es acompañarlo. Pero cuando creemos que se están haciendo cosas que no corresponden, la mejor manera de ayudar es marcarlas, y no hacer seguidismo sin crítica de todas las decisiones. Eso no te convierte en kirchnerista, eso te convierte en una persona responsable con tu rol institucional, que es hacer que las cosas en la Argentina mejoren.

Me quedé con tu discurso porque me parece que vos encontraste una especie de hilo de la historia. La sociedad nos está enviando un mensaje, no quiero entre pollo y pasta, es decir, no quiero otra vez en un balotaje elegir entre el malo y el más malo. A lo mejor podríamos ver si en el fondo es el mismo mensaje de la sociedad cuando eligió a Milei. Es decir, esta gente que no está yendo a votar también nos envió un mensaje de no quiero elegir entre Patricia Bullrich y Sergio Massa. La forma que eligió, en lugar de no ir a votar en el 2023, fue votar por alguien que no tenía ninguna historia. ¿No hay una continuidad entre ese voto bronca por Milei que se repite ahora en "no voto por ninguno de ustedes no entendieron mi mensaje"?

Sí, creo que hay una continuidad ahí y también una responsabilidad de todos nosotros de generar esa alternativa que todavía sigue faltando, que bien pudo representarla el Gobierno. Ayer le decía al Gobierno y al Presidente que este es el mismo Congreso que le aprobó la Ley de Bases. El Congreso no cambió, somos las mismas personas. No éramos super responsables fiscales hace un año y somos irresponsables ahora. Somos las mismas personas, tenemos las mismas ideas.

Pero está claro que se rompió la confianza. Está claro que hay que hacer un trabajo de diálogo y reconstrucción. Tal vez para un partido nuevo, sin tanto trayecto democrático, es difícil entender la lógica de la negociación del Congreso. Porque a uno en la vida le gusta tomar decisiones y que las decisiones sean lo que yo quiero. Siempre me digo a mí misma, cuando estoy presentando un proyecto, a veces se lo presento a mi equipo, les digo que me desafíen, porque yo a mí misma me convenzo rápido de mis propias ideas.

La oportunidad que surgió después de la elección de la provincia de Buenos Aires, en lugar de verlo como algo malo, yo la leo optimistamente. No fue la elección de octubre, que tal vez es una elección que va a dejar un Congreso más complejo para los próximos años, fue una elección anterior y le dio un mes al Gobierno para revisar qué mensaje le están dando los argentinos, qué le dijeron los bonaerenses, que son el 40% de los argentinos que no fueron a votar o que no votaron su opción. Y ahí hay varios mensajes. Uno es el político, pero creo que también había un mensaje sobre la economía y eso estuvo ayer en las calles.

Ayer en las calles había mucha gente de clase media defendiendo la educación pública y la salud pública. Bueno, en los últimos años, con un ajuste fuerte de la economía, muchos argentinos dejaron de pagar prepaga, dejaron de tener obra social y fueron al hospital público. Lo sabemos porque vemos los datos en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, y estoy segura que pasa en todo el país. Eso también despierta, no solo en los sectores que ya usaban el hospital público, sino en otros que son conscientes de que aunque no lo uses, necesitás un hospital público que tenga insumos, que tenga médicos bien pagos, porque lo podés necesitar también. Eso, inclusive te diría, que es bueno para la Argentina porque tenemos que tener conciencia de que lo uses o no, el hospital público tiene que estar en condiciones. Y eso se manifestó.

Y si yo fuera el Gobierno, en lugar de ofenderme, escucharía, pero escucharía en serio, escucharía profundamente y con autocrítica, sabiendo que tiene oportunidad de revertir este momento si reconstruye valles de diálogo, si presta más atención a lo que están diciendo los ciudadanos.

Si partimos de la hipótesis de que es el mismo mensaje elegir a una persona sin ninguna historia y que la mayoría vote en blanco o no vaya a votar, podríamos decir que el error del Gobierno fue creer en 2023 que lo votaron a él y el error del peronismo podría ser creer que lo votaron a ellos ahora. Eliseo Verón decía que el mensaje lo pone el receptor, no el emisor. Lo que está pasando en la sociedad es que los receptores, es decir, los elegidos, no entienden el mensaje que envía la sociedad.

Sí, coincido. Y muchas veces durante el año pasado lo dije señalando a nuestro votante, al votante del PRO o al votante ex Juntos por el Cambio, que votó Juntos por el Cambio en la primera vuelta, se quedó sin candidato y casi en su totalidad apoyó en el balotaje al presidente Milei. Pero ese es un votante que tiene una identidad que no es exactamente igual a la identidad del votante libertario. Diría que en muchos casos es muy diferente.

Es un votante al que le importa mucho la transparencia, es sumamente republicano y le gusta cuidar las formas. Y yo creo que se descuidó mucho a ese votante de Juntos por el Cambio. En algún momento probablemente hayan creído que todos compartían lo que era el núcleo duro, pero el votante elige. Y cuando el votante no se sienta representado, no te vota más. Eso es lo que tiene que saber el político. O lo representás o cambiás. Siempre va a haber una oferta que lo represente mejor o nada.

