Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO en Diputados, tuvo un fuerte cruce con su colega Silvia Lospennato, quien votó en la sesión de este miércoles 17 de septiembre a favor de las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia en Pediatría que habían sido vetadas por el presidente Javier Milei.

La legisladora fue la elegida para dar los argumentos del grupo de diputados pertenecientes al PRO que no quisieron seguir la postura de su bloque y apoyar al oficialismo. Esto desencadenó una fuerte respuesta de Ritondo, que cuestionó a Lospennato con grandes gestos y a los gritos, en el medio del recinto.

Para intentar calmar al jefe del PRO, la diputada Silvana Giudici lo tomó del brazo. María Eugenia Vidal, que se abstuvo de participar en ambas votaciones, se encontraba sentada junto a la legisladora rebelde y miró toda la escena sin ocultar su molestia. Diego Santilli, ubicado a pocos metros del conflicto, también prefirió ver lo que ocurría sin intervenir.

Martín Maquieyra trató de poner fin a la discusión, pero todo se complicó con la participación de Fernando Iglesias, quien apoyó a Ritondo y criticó a Lospennato, sentada a su lado. Cuando la legisladora se paró y comenzó a responder a los ataques, Damián Arabia le pidió que se calmara.

Alejandro Finocchiaro, minutos antes de empezar este conflicto, ya había apuntado duramente contra Lospennato y su grupo de rebeldes: “Algunos colegas podrían sin pudor cruzar hacia las gradas de enfrente, donde habita la alegre banda populista que quiere tumbar a este Gobierno”.

La explicación de Silvia Lospennato sobre su rechazo a los vetos de Milei

La diputada cercana a Mauricio Macri le respondió directamente a Finocchiaro, declarando que “no es cierto que quienes votemos en contra del veto queremos voltear al Gobierno”. Según la legisladora, uno de los grandes problemas del oficialismo es que “se rompió la confianza con el Gobierno y es necesario que la recomponga, se rompió la confianza del mercado y con la política y tenemos todos la obligación de reconstruirla”.

“No vamos a resolver ni el problema de la salud ni el problema de la educación con estas leyes. Estas leyes son un parche que van a resolver un déficit de gestión… No hay Presupuesto y esta es la primera violación a la ley de administración financiera que debería preocuparnos a todos. Cuando tengamos un Presupuesto sancionado, nadie debería presentar durante el ejercicio propuestas que incrementen el gasto sin la correspondiente partida de recursos”, acordó.

Lospennato remarcó que es necesario “reconstruir mayorías en este Congreso. Es posible porque hay una mayoría que tiene responsabilidad fiscal, pero que quiere que las cosas se mejoren. El desafío es que ahora, a partir de la sanción del próximo Presupuesto, podamos reconstruir mayorías. El Gobierno tiene la mayor responsabilidad. Es con respeto, es hablando con el otro, es escuchando y es con una responsabilidad para que salgamos adelante”, propuso.

