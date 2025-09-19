Javier Milei corrió a Lule Menem y empoderó Pilar Ramírez como coordinadora de campaña

En medio de una compleja jornada para el Gobierno, marcada por la intervención del Banco Central para calmar al dólar y el rechazo a los vetos presidenciales en el Congreso, Javier Milei convocó a una reunión en la Quinta de Olivos con los candidatos nacionales de La Libertad Avanza (LLA) para transmitir los lineamientos claves de la campaña y nombró a Pilar Ramírez como jefa de la campaña nacional.

La decisión de correr a Eduardo “Lule” Menem de su rol como coordinador político-electoral fue comunicada por el Presidente en una reunión con la mesa chica del Gobierno en Olivos.

El establishment espera una redefinición del plan económico y hay apuestas por quién será el ejecutor

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La medida llega luego de la derrota en la provincia de Buenos Aires y su vinculación a un presunto esquema de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Además, busca aliviar la feroz interna entre los Menem y el asesor presidencial Santiago Caputo.

A partir de ahora, Ramírez, jefa del partido libertario en la Ciudad de Buenos Aires y mano derecha de Karina Milei en el territorio porteño, enviará las directivas electorales a todos los jefes de campaña provinciales.

La legisladora porteña también es cercana a Caputo, con quien trabajó como jefa de campaña durante las elecciones en la Ciudad que llevaron a Manuel Adorni como candidato y le dieron al oficialismo su único triunfo del año. Por eso, en el oficialismo creen que su empoderamiento podría reducir tensiones en la cúpula libertaria y reordenar la estrategia electoral.

Pilar Ramírez, Javier Milei, Manuel Adorni y Karina Milei durante la campaña porteña.

Tras la confirmación de Ramírez al mando de la campaña nacional, distintos actores políticos reaccionaron y apuntaron contra la legisladora por sus supuestas vinculaciones con La Cámpora. La jefa del bloque libertario en la Legislatura asumió como gerente de Publicidad y Marketing de Aerolíneas Argentinas en 2008, donde forjó un vínculo con el camporista Mariano Recalde, con quien trabajó hasta 2015.

X (@eugetale)

María Eugenia Talerico, candidata a diputada nacional por Potencia, compartió una foto que circula y que muestra a la flamante coordinadora política del oficialismo con una remera de la agrupación kirchnerista. Sin embargo, Ramírez desmintió la acusación: “Esa no soy yo”, escribió en redes.

Quien también cuestionó a Ramírez fue Ramiro Marra, que expresó: “¿ESTÁN SEGUROS? Miren que yo la conozco muy bien”. El legislador había disputado con ella la presidencia del bloque libertario y, en el intento, terminó expulsado de La Libertad Avanza por orden de Karina Milei.

Milei se reunió con los candidatos nacionales en Olivos para reordenar la estrategia

En un esfuerzo por dar vuelta las expectativas sobre su gestión, Milei buscó enviar un mensaje de autoridad hacia dentro y de disciplina hacia afuera, con el objetivo de recuperar la confianza del electorado. Convocó en Olivos a los candidatos de La Libertad Avanza, referentes políticos, funcionarios y hasta influencers cercanos al Gobierno.

Antes del encuentro con la mesa chica libertaria, el mandatario habló este jueves frente a los dos primeros candidatos de cada provincia, desde el microteatro presidencial. Allí, repasó las últimas medidas y remarcó que tomará un rol central en la campaña de LLA.

Operación “Gatito Mimoso”: por qué no es creíble el giro discursivo de Milei

Además de revisar la situación económica, bajó los lineamientos de campaña y, junto a Santiago Caputo, presentó el nuevo eslogan elegido para octubre: “La Libertad Avanza o Argentina retrocede”. El Presidente y su asesor estrella remarcaron la importancia de valorar el esfuerzo de los argentinos y transmitir que no hay lugar para volver al pasado.

Otro punto clave de la estrategia será ubicar a Milei como protagonista de la campaña, reforzando su imagen de outsider y presentando la disputa como nacional y no local en cada provincia, a diferencia de lo ocurrido en la elección bonaerense. Desde Casa Rosada esperan que el jefe de Estado se involucre personalmente y no delegue el mando a su hermana tras la derrota en Buenos Aires.

TV/LT/ff