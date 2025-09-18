El Gobierno sacó el cepo a quienes trabajan para el exterior, que podrán recibir dólares sin restricciones

El viernes 19 de septiembre dejará de regir el límite anual de 36.000 dólares que debían cumplir todas las personas interesadas en ingresar divisas norteamericanas ganadas por su trabajo en el exterior, un cepo que complicaba a muchos freelance que trabajan para empresas norteamericanas.

El Gobierno determinó, en la comunicación A 8330 publicada este jueves por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), “dejar sin efecto el límite anual de USD 36.000 (dólares estadounidenses treinta y seis mil), habilitando para las personas humanas el mecanismo de excepción de la obligación de liquidación de los cobros de exportaciones de servicios allí establecido sin límite de monto”.

Luego se remarcó que “las entidades no podrán cobrar comisiones en aquellas operaciones concretadas por personas humanas residentes que impliquen la acreditación de ingresos de divisas del exterior a las cuentas abiertas por el cliente en moneda extranjera”.

A continuación, aclararon que “ello sin perjuicio del traslado al cliente de los cargos que pudieran corresponder por los servicios prestados por las entidades del exterior intervinientes en la transferencia debidamente documentados y que sólo podrán ser transferidos al costo a los usuarios”.

Argentina exportó en el año 2024, 8.927 millones de dólares por servicios basados en el conocimiento (por ejemplo, consultoría, programación, diseño y publicidad), un 15,5% más que el año anterior.

De acuerdo al testimonio de Argencon, el organismo que nuclea a las compañías prestadoras de servicio en Argentina, “las medidas económicas con flexibilización cambiaria y flotación entre bandas han generado un impacto positivo en las perspectivas de negocio, siendo la salida del cepo la expectativa más relevante para fortalecer los negocios del sector”.

El límite para recibir dinero del exterior había aumentado de 24 a 36 mil dólares en diciembre del año pasado.

