El Banco Central de la República Argentina (BCRA) comenzó a publicar este jueves 18 de septiembre el valor de las bandas cambiarias en su sitio oficial y en el día de la fecha quedaron fijadas en $ 1.474,83 para la superior y $ 948,76 en la inferior.

El dato de las bandas cambiarias aparece en el mismo listado de variables económicas en la home del BCRA, entre las que aparecen inflación, tasa de interés y tipo de cambio, entre otra información.

Vale recordar que estas bandas de flotación se mueven +-1% por mes, con actualización diaria, lo que hace que no permanezcan siempre en el mismo valor.

Según señalan algunos analistas de mercado, las compras del Banco Central se realizan redondeando hacia arriba de a $ 0,5, con lo cual en esta rueda de jueves el precio de intervención sería de $ 1.475.

El sistema de bandas cambiarias en la Argentina se puso en marcha el 11 de abril pasado y estableció un rango de $/U$D 1.000 a 1.400, en el cual el tipo de cambio fluctúa libremente según la oferta y la demanda. El BCRA ajusta estos límites en un ritmo mensual del -1% y +1%, respectivamente. E interviene cuando la divisa toca el techo de la banda.

Ayer, el mercado demostró que está testeando la capacidad del gobierno de intervenir. El dólar mayorista superó los $1474 y el BCRA debió salir a vender divisas. Luego de más de 100 ruedas sin injerencia directa, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) vendió US$ 53 millones el miércoles 17 en el mercado cambiario para controlar el tipo de cambio mayorista.

Mientras los analistas señalan que el mercado está mirando de reojo qué estrategia toma el gobierno para evitar una corrida preelectoral, estimaciones públicas y privadas calculan que el poder de fuego para controlar el tipo de cambio ronda los US$ 21.000 millones. La cifra se compone mayoritariamente de los US$ 14.000 millones girados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), US$ 2.000 millones proveniente del Banco Mundial y otros US$ 1.200 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

