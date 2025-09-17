Carlos Etchepare: “El campo está descontento y la falta de dólares se está sintiendo”

En diálogo con Canal E, el periodista especializado en agro Carlos Etchepare advirtió que el sector productor “se siente defraudado” por el nuevo presupuesto y la falta de cambios en los derechos de exportación.

Buenas perspectivas de siembra, pero sin cambios de fondo

Aunque las expectativas productivas para la campaña 2025-2026 son moderadamente positivas, Etchepare aclaró que “el clima tiene mucho que ver”. En noviembre se espera una cosecha de 20 millones de toneladas de trigo, y se proyecta “un poquito más de maíz, un poquito menos de soja y algo más de girasol”.

“Las expectativas de siembra son buenas para el maíz, no tanto para la soja, que va a disminuir la superficie, tal vez en un millón y medio o dos millones de hectáreas”, explicó. A esto se suma una tendencia de concentración: “Crece la producción, pero desaparecen productores”, aseguró.

En relación al presupuesto recientemente presentado, Etchepare fue tajante: “El sector se sintió una vez más defraudado”. No solo no hubo menciones al agro en el discurso presidencial, sino que los números hablan por sí solos. “Está claro que el gobierno no va a intentar bajar los derechos de exportación”, dijo, explicando que el presupuesto prevé “una recaudación por retenciones 20% mayor, pese a que proyecta una caída en el precio internacional de la soja”.

Costos, alquileres y un negocio que no cierra para el productor chico

La presión sobre el campo no se limita a los tributos: “Hoy el 70% de los campos están alquilados y el costo de los alquileres es alto”, afirmó Etchepare. Con rindes promedio de 3.500 kilos por hectárea en soja, el costo de alquiler puede llevarse entre 2.000 y 2.300 kilos, lo que deja márgenes ínfimos, si no negativos.

“Cuando le das al campo una mejora en el tipo de cambio, también tenés que considerar que el 60% de sus costos están en dólares”, aclaró. Por eso, la única forma real de mejorar su situación, según el analista, es “bajándole los derechos de exportación”.

Respecto al cambio de cultivos, la migración de superficie de soja a maíz no generará, en principio, una gran merma en ingresos: “Una hectárea de maíz rinde entre 8.000 y 9.000 kilos, mientras que la soja da entre 3.000 y 4.000”, comparó. Sin embargo, alertó que el precio de la soja proyectado para el año próximo cae de 380 a 330 dólares la tonelada, lo que pone presión extra sobre la balanza comercial agropecuaria.

A su vez, recordó que “hubo una venta anticipada masiva entre enero y junio por la baja temporal de retenciones”, lo que explica la actual falta de liquidación de divisas: “La falta de dólares ya se está viendo estos días”, dijo.

En cuanto al clima social, Etchepare aseguró: “El campo no está preparando una protesta, claramente”, aunque no descartó futuras tensiones: “Si esto se profundiza en 2026, ahí sí vamos a estar bastante más complicados”.