Milei celebró el apoyo de Estados Unidos y reunió a su mesa política antes de viajar a Nueva York

El presidente Javier Milei abrió la semana con un gesto político que cambió el clima en Casa Rosada. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, calificó a la Argentina como un “aliado sistémicamente importante” y aseguró que Washington “está dispuesto a hacer lo necesario dentro de su mandato para apoyar” al país. El mensaje, que llegó desde la administración de Donald Trump, fue leído por el Gobierno como un respaldo decisivo en un momento de extrema fragilidad económica y política.

Desde el Tesoro norteamericano dejaron trascender que las herramientas de apoyo podrían incluir líneas de swap, compras directas de divisas y hasta adquisiciones de deuda soberana en dólares. No se trata de un anuncio formal, pero sí de una señal que oxigena al Ejecutivo tras semanas de tensión cambiaria y caída de reservas.

El propio Bessent reforzó el mensaje en la red social X, donde destacó que “todas las opciones de estabilización están sobre la mesa” y expresó su confianza en las reformas impulsadas por Milei. La publicación fue replicada inmediatamente en Balcarce 50, donde interpretaron el gesto como un espaldarazo directo a la estrategia económica y como un alivio frente a la presión de los mercados.

Luis Caputo replicó el mensaje de apoyo publicado por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent

En ese marco, Milei agradeció públicamente “el apoyo incondicional al pueblo argentino” y, puertas adentro, convocó a su mesa política y a los principales integrantes del Gabinete. “El apoyo fue contundente. Fue una trompada épica a los tira piedras. Estamos todos muy contentos”, confió a Noticias Argentinas una fuente cercana al Presidente tras el encuentro.

El gesto tuvo un efecto inmediato: el dólar bajó en la apertura del lunes y se registró un fuerte rebote en acciones y bonos. En la Casa Rosada interpretaron la señal como un espaldarazo tras un viernes marcado por la sangría de reservas del Banco Central.

El alivio se dio en paralelo al anuncio de la baja temporal de retenciones para la exportación de granos, medida con la que el Ejecutivo busca acelerar la liquidación de divisas y mostrar “buena voluntad” hacia el campo. La combinación de apoyo externo y ajuste económico fue leída como una señal de estabilización en un escenario de fuerte presión cambiaria.

A primera hora, Milei recibió en su despacho a Guillermo Francos (Jefatura de Gabinete), Patricia Bullrich (Seguridad), Karina Milei (Secretaría General) y Martín Menem (Diputados). También se sumaron Santiago Caputo, asesor presidencial, y el vocero oficial, Manuel Adorni.

Más tarde, amplió el encuentro al gabinete en el salón Eva Perón. Entre los asistentes estuvieron Luis Petri (Defensa), Mario Lugones (Salud), Lisandro Catalán (Interior), Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Sandra Pettovello (Capital Humano).

Javier Milei y Scott Bessent

El ausente de peso fue el ministro de Economía, Luis Caputo, ocupado en reuniones con exportadores, mientras que el presidente del Banco Central, Santiago Bausilli, apareció a último momento para representar al equipo económico.

El espaldarazo llegó en la previa de un nuevo viaje presidencial a los Estados Unidos. Milei postergó un día su partida y finalmente volará hacia Nueva York, donde participará de la Asamblea General de la ONU y mantendrá encuentros con Donald Trump, Scott Bessent y la titular del FMI, Kristalina Georgieva.

En la estrategia oficial reconocen que el apoyo norteamericano no solo oxigena las finanzas sino que también fortalece el frente interno, tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires.

