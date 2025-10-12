Cinco detenidos vinculados al ‘Clan Mareco’ de la Villa 1-11-14

La Policía de la Ciudad desarticuló una banda narco familiar conocida como el “Clan Mareco”, tras una serie de allanamientos simultáneos realizados en la villa 1-11-14, en el Bajo Flores, donde se secuestraron más de un kilo y medio de cocaína y pasta base, armas de fuego, municiones y dinero en efectivo.

El operativo fue coordinado por la División Investigaciones Antidrogas Zona Sur, en el marco de una investigación iniciada en febrero de este año. Los procedimientos se llevaron a cabo en cuatro domicilios del complejo habitacional y culminaron con la detención de cinco personas, todas vinculadas a la comercialización de estupefacientes bajo la modalidad de narcomenudeo.

Durante los allanamientos, los efectivos secuestraron 1.860 gramos de cocaína y pasta base, dos pistolas calibre 9 milímetros, más de 60 proyectiles de distintos calibres, balanzas de precisión, teléfonos celulares y dinero en efectivo por un total de 140.000 pesos y 1.500 dólares.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según la valuación judicial, las sustancias incautadas equivalen a unas 4.000 dosis de droga, con un valor estimado en 24 millones de pesos.