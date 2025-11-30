Choque múltiple en Autopista 25 de Mayo: una camioneta perdió el control y saltó al carril opuesto

Un violento choque múltiple tuvo lugar este domingo sobre la Autopista 25 de Mayo, a la altura de Parque Chacabuco, mano sentido hacia Ezeiza, cuando el conductor de una camioneta perdió el control y terminó impactando de frente contra otro auto que circulaba en el carril opuesto.

El grave incidente vial ocurrió durante la mañana de este domingo, alrededor de las 8 de la mañana, en la zona de la iglesia de la Medalla Milagrosa. No están todavía claras las causas, pero una camioneta circulaba por el carril lento y habría mordido el desagüe, lo que hizo que perdiera el control diera contra el guar-rail, rebotara hacia los carriles más rápidos y terminara dando un insólito "salto" al carril de tránsito opuesto, donde otro auto la impactó de frente.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El dato más importante es que solo un conductor sufrió algunos cortes y politraumatismos, por lo que fue trasladado al Hospital Piñero, pero la magnitud del episodio hizo temer consecuencias peores.

Una camioneta, un auto y una bicicleta: trágico choque en Montserrat, con dos mujeres muertas

En el lugar trabajó Policía de la Ciudad, personal de la concesionaria AUSA y efectivos de la autopista. Acto seguido, se abrió una investigación para determinar las causas del incidente vial, entre las principales hipótesis se especula que el conductor pudo haberse quedado dormido o cometer un error usual, que es el de haber mirado o usado el celular.

El hecho se sumó a una mañana complicada en el tránsito de la Ciudad de Buenos Aires, ya que el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) informó una totalidad de 10 siniestros.

Mar del Plata: escapaba de la Policía, dio marcha atrás y atropelló a dos personas

En tanto, en la ciudad de Mar del Plata, un sujeto atropelló a dos personas con su auto en un intento por escapar de la Policía. Según trascendió, los uniformados perseguían a un conductor que realizó una peligrosa maniobra dando marcha atrás y así embistió a dos hombres que estaban cargando garrafas en un vehículo detenido.

Fue a metros de la esquina de Antártida Argentina y Mario Bravo de la ciudad costera, suceso que captaron las cámaras de seguridad de la zona. Según detalló el medio local 0223, el hecho comenzó cuando un Fiat Cronos blanco estaba siendo perseguido desde el barrio Autódromo y por la zona de Las Heras.

Al ver que un patrullero de la comisaría 11° se acercaba, el delincuente aceleró marcha atrás para evitar a los efectivos. No obstante, durante la maniobra en reversa cruzó al carril contrario y embistió de lleno a dos hombres que se encontraban acomodando garrafas en el baúl del auto estacionado.

Las víctimas del siniestro fueron arrastrados durante varios metros y luego quedaron tendidos sobre el asfalto y la vereda. En paralelo, el móvil policial frenó y uniformados descendieron del vehículo para comenzar a disparar contra el auto en fuga. Sin embargo, el delincuente pudo escapar.

Tomó, chocó, se atrincheró en su auto: dio 1,5 de alcohol en sangre

Tras lo ocurrido, uno de los atropellados sufrió politraumatismos, fue atendido por una ambulancia del SAME y luego fue derivado al Hospital Interzonal de Agudos, mientras que el otro se retiró por sus propios medios del lugar.

En lo que respecta al delincuente, el vehículo Fiat Cronos apareció abandonado poco después y en su interior se hallaron municiones. En este contexto, los peritos confirmaron un impacto de bala en una de las puertas que es compatible con los disparos efectuados por la Policía durante la persecución.

AS./HB