Récord turístico 2025: los grandes eventos disparan las cifras del sector hotelero en Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires está atravesando uno de los mejores noviembres de los últimos años. Elegida recientemente por la revista Wanderlust como la ciudad "más deseable del mundo", tiene una amplia y variada oferta de eventos masivos que promueven la llegada de una gran cantidad de visitantes: durante el fin de semana del 15 y 16 de noviembre, que contó con los dos shows de Oasis en el estadio de River Plate, la Ciudad tuvo una ocupación hotelera el 94%, siendo el nivel más alto de 2025.

Esta dinámica se trabaja durante todo el año, junto al enorme impulso del sector privado, que sostiene una agenda de grandes eventos, como los recitales de Dua Lipa en River o Shakira en Vélez; y otros encuentros como Devconnect, que tiene gran relevancia en el ecosistema cripto.

En este sentido, se genera una oferta turística integral, que el Jefe de Gobierno Jorge Macri impulsa, y que se constituye con infraestructura, promoción servicios de calidad. El movimiento turístico se ve favorecido por las iniciativas implementadas por la Ciudad, como el Mirador Obelisco, el nuevo atractivo que ofrece vistas panorámicas de Buenos Aires desde la cima del monumento; los buses eléctricos, un medio de transporte que promueve la sustentabilidad en las zonas de Microcentro y Aeroparque; el Masterplan Dellepiane, un plan de obras que busca transformar el recorrido que conecta la Ciudad con el aeropuerto de Ezeiza; y el proyecto para construir la nueva línea F del subte.

Asimismo, el empuje conjunto entre el sector público y el privado se refleja en otro logro, que tiene que ver con que la Ciudad ocupa el primer puesto del

ranking ICCA como destino líder de congresos y convenciones en el continente por 14 años consecutivos.

El impacto económico de los grandes eventos fortaleció los servicios vinculados a la hotelería, la gastronomía y la cultura; impulsando a empresas y emprendimientos a innovar o ampliar su oferta. Desde el Ente de Turismo, llevamos adelante estudios que nos permiten medir ese derrame, tomando como ejemplos recitales y espectáculos deportivos, pero también congresos y ferias.

Buenos Aires es un destino que se caracteriza en el mundo por la pasión que su gente siente por el deporte; y es por eso que hoy somos epicentro nacional de grandes encuentros y competiciones, como el Superclásico de fútbol, Turismo Carretera, y la Maratón Internacional, tres eventos que atraen visitantes de todo el mundo.

El trabajo realizado desde la Ciudad para la realización y promoción de este tipo de eventos abrió las puertas para que este año fuera elegida como Capital Mundial del Deporte en 2027.

En 2027, y a partir de un plan de refacciones en el autódromo, Buenos Aires será sede del Moto GP, la competición de motociclismo más importante del mundo; y ya estamos trabajando para que la Fórmula 1 se vuelva a correr en la Ciudad, acontecimiento que va a representar uno de los logros más importantes de los últimos años.

Todo visitante que llega a la Ciudad para disfrutar de un espectáculo musical o de un evento deportivo, aprovecha su estadía para realizar excursiones, visitar museos, disfrutar de la increíble gastronomía porteña o conocer sitios históricos.

Estos eventos masivos fortalecen la identidad de Buenos Aires como un destino vibrante y activo, pero también son una oportunidad de desarrollo para toda la Ciudad. Por eso, desde el Ente de Turismo, el Visit Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad seguimos comprometidos en potenciar esta estrategia que combina cultura y deporte, con el objetivo de atraer a más visitantes y consolidar a Buenos Aires como una de los grandes destinos de experiencias del mundo.

(*) Presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires y Visit BUE