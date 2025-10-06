El Obelisco de Buenos Aires será un mirador y no solo un ícono de la ciudad

El obelisco porteño, inaugurado el 23 de mayo de 1936 y ubicado en la Plaza de la República es el símbolo más representativo de la Ciudad de Buenos Aires. Esa postal urbana reconocida a nivel mundial, dejará de ser solo eso, un ícono, para convertirse en el Mirador Obelisco, desde el que se podrá tener una vista panorámica.

Esto ocurrirá el sábado 1 de noviembre cuando sea habilitado el ascensor vidriado construido en su interior que permitirá ascender a la cúspide del monumento. Estará abierto al público todos los días de 9 a 17 y se anunció la preventa de los tickets a través de la web miradorobelisco.com.ar .

Tarifas para argentinos y extranjeros

Dentro del obelisco se instaló un ascensor vidriado que permitirá el ascenso y descenso en grupos de cuatro personas, que disfrutarán de una vista panorámica de la ciudad por las ventanas ubicadas en su cima, en turnos rotativos de 15 minutos. La tarifa será de $36.000 para extranjeros y de $18.000 residentes argentinos (con acreditación de documento).

El lanzamiento del Mirador Obelisco tuvo lugar en el marco de la Feria Internacional de Turismo, uno de los eventos más importantes del mundo para la industria que reunió a más de 140 mil visitantes en el predio de La Rural, además de contar con la presencia de todas las provincias y más de 55 países.

El jefe de Gobierno de Caba, Jorge Macri indicó que “el mirador panorámico es un nuevo atractivo turístico que cambiará la manera de ver nuestra Ciudad y su patrimonio, como en las grandes metrópolis del mundo”.

Por su parte, el presidente del Ente Turismo Buenos Aires, Valentín Díaz Gilligan, expresó: “Este avance es un hito turístico y cultural que posiciona a la Ciudad en el circuito global de grandes miradores urbanos. Es el resultado de un trabajo en conjunto con el sector privado que nos va a permitir seguir dando a conocer nuestra identidad al mundo”.

Se preserva como Monumento Histórico

Además, la experiencia integra contenido cultural y patrimonial, y una base operativa al servicio de vecinos y turistas. Todas las obras se realizaron preservando la estructura original del Obelisco, lo que garantiza su protección como Monumento Histórico Nacional.

En agosto el Gobierno porteño adjudicó la licitación para la prestación de los servicios del Mirador Obelisco a la Unión Transitoria Autotransporte Andesmar. La concesión fue otorgada por un plazo de cinco años, con un canon mensual que permitirá que la Ciudad recupere la inversión realizada para el proyecto.

La ciudad de Buenos Aires es un destino de experiencias que durante todo el año tiene sus puertas abiertas para que los visitantes prueben sus más de 7.000 locales gastronómicos, visiten sus 287 teatros, conozcan sus 380 librerías y recorran sus 150 museos, además de poder disfrutar de una gran agenda de espectáculos musicales y culturales.