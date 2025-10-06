Cumplió 70 años el Peugeot 403, un ícono del mercado automotor en su época

Seguramente en la familia, un vecino o un pariente, alguien manejaba un Peugeot 403, aquellos autos de líneas redondeadas, de andar suave y confiable y con equipamiento adelantado a su época, que incluso sirvieron muchos años como taxis.

Ese modelo de la marca del león cumplió 70 años. Recordado por su elegante diseño, firmado por Pininfarina, marcó hitos como ser el primer sedán en contar con un motor diésel en su gama o convertirse en pionero en el desarrollo de asientos ajustables a las características de cada conductor.

Fue comercializado en carrocerías Sedán, Familiar, Furgoneta e, incluso, Pick-Up, y se fabricó en 13 países de los cinco continentes, convirtiéndose en un auténtico “World Car”.

Presentado frente a la torre Eiffel

La presentación del Peugeot 403 fue el 20 de abril de 1955 en el Palacio del Trocadero, en París frente a la torre Eiffel, y fue el primer modelo de la marca de la serie “400” después de la Segunda Guerra Mundial, que se mantuvo en producción hasta 1966.

En sus primeras versiones, exhibía orgullosamente un león cromado encima del capó. Sin embargo, las nuevas normativas de seguridad, a partir de 1959, enviaron al rey de la selva al centro de la parrilla.

Este modelo de gama media se ganó rápidamente el favor del público francés, gracias a su diseño elegante, su fiabilidad y su excepcional comportamiento en ruta que sabía conjugar con una suspensión estable y suave y un ángulo de giro que hacía mucho más fáciles las maniobras en ciudad. Así, fue ganando las preferencias de otros mercados del mundo, el argentino entre ellos.

Lo asientos ajustables

En materia de confort, las innovadoras características de sus asientos rompieron moldes en su época. Por primera vez, se ofrecían ajustes de inclinación y altura para adaptarse a todo tipo de conductores. Además, podían convertirse en semicama, todo un argumento para las campañas de publicidad y comunicación de Peugeot durante aquella época.

La instrumentación del Peugeot 403 era de avanzada. Los indicadores del panel central incluían un amperímetro, un indicador de temperatura, el nivel de combustible, una luz de alerta para el aceite y un reloj que destacaba por su precisión.

Las motorizaciones contaban con una fiable mecánica de 1.5 litros, capaz de desarrollar 58 CV y de alcanzar una velocidad máxima de 125 Km/h. Además, en octubre de 1958, se convirtió en el primer sedán en ofrecer una alternativa diésel. Este motor de 1.8 litros brindaba 48 CV y 105 Km/h.

Diversidad de modelos

Si en algo destacó el ‘403’ fue en su polivalencia. La marca comercializó este modelo en carrocerías Sedán, Familiar, Furgoneta e incluso Pick-Up. El Peugeot 403 Familiale, presentado en 1957, es un auténtico precursor de los SUV y monovolúmenes de hoy, con hasta nueve plazas, distribuidas en tres filas.

Por su parte, el Pick-Up ganó una excelente reputación en África por su confort, su facilidad de mantenimiento y su frenada resistente. Una fama que abrió las puertas de este mercado a sus sucesores, como los ‘504’ y ‘505’.

Precisamente, esa versatilidad convirtió al ‘403’ en un referente en todo el mundo.

Fabricado también en Argentina

Durante su trayectoria comercial, este modelo no sólo se fabricó en Francia sino también en Bélgica, Portugal, Irlanda, Sudáfrica, Nigeria, Australia, Nueva Zelanda, Filipinas, Chile, Uruguay y en Argentina: un “World Car” antes de que ese concepto se pusiera de moda.

La popularidad del Peugeot 403 trasciende su éxito comercial para convertirse en un icono cultural. Además de ser el automóvil de Colombo, la conocida serie de los años 70, ha participado en filmes que han marcado tendencia en movimientos como la “Nouvelle Vague”. Participó en la emblemática “Al Final de la Escapada” (1961) con Jean-Paul Belmondo y bajo la dirección de Jean-Luc Godard. En tiempos más recientes, se puede ver un 403 en “El Señor Ibrahim y las Flores del Corán” (2003), protagonizada por Omar Sharif, o el thriller español “El Verano que vivimos” (2020), de Carlos Sedes.