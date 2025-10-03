Adidas presentó la Trionda: cuánto cuesta la nueva pelota del Mundial

Adidas presentó en Herzogenaurach, Alemania, la pelota que será protagonista de la Copa del Mundo de 2026. Bautizada Trionda, la esfera combina innovación tecnológica, un diseño simbólico y una amplia gama de modelos que ya están disponibles en el mercado.

La línea arranca con la versión mini, cuyo valor es de $24.999, y escala hasta la Trionda Pro, que alcanza los $269.999. Entre ambas se ubican ediciones pensadas para distintos usos, como la Competition, la League y la Training, con variaciones en materiales y acabados.

Más allá de los precios, el lanzamiento despertó interés por las características técnicas y estéticas de la pelota. Su nombre, que remite a “tres ondas”, se refleja en una geometría de cuatro paneles unidos sin costuras, pensados para mejorar la estabilidad y precisión en el vuelo. El diseño también se inspira en la “ola”, aquel movimiento que marcó los estadios de América, y plasma los colores rojo, verde y azul en alusión a los países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.

Cada panel conecta en un triángulo central que simboliza la unión de las tres naciones, mientras que los emblemas nacionales —el águila real por México, la hoja de arce canadiense y las estrellas estadounidenses— terminan de darle identidad.

En materia de innovación, Trionda incorpora la tecnología Connected Ball, un sistema que integra un chip en su interior capaz de transmitir datos en tiempo real. Esta herramienta, combinada con la información de los sensores de posición de los jugadores y la asistencia del VAR, permitirá decisiones más rápidas y precisas, en especial en jugadas de fuera de juego.