Con importante presencia cordobesa, Las Murciélagas defienden el título mundial en India

La selección argentina de fútbol femenino para personas ciegas, conocida como Las Murciélagas, ya está en India para afrontar su participación en el segundo Mundial de la especialidad, que se disputará del 5 al 11 de octubre. En ese certamen, el representativo albiceleste buscará revalidar el título que obtuvo dos años atrás en la ciudad inglesa de Birmingham.

La arquera Melisa Alejandra Flores, la capitana Gracia Sosa y las goleadores Yohana Aguilar y Milagros Romero, integrantes del equipo cordobés Las Guerreras, son las cuatro representantes de nuestra provincia en el plantel nacional que defenderá el título en Kochi, ciudad portuaria ubicada en el sur de India y que tiene 1.500.000 de habitantes.

Uber, DiDi y Cabify en Córdoba: es inminente la reglamentación de la ordenanza

La nómina de convocados se completa con las bonaerenses Micaela Segovia (Las Pirañas de Avellaneda), Micaela Aguilar (Las Romanas de San Isidro) y Florencia Massenzana (Las Pirañas de Avellaneda); la platense Sandra Yanaje (Club Centro Vasco de La Plata); la mendocina Agustina Medina (Las Romanas de San Isidro); y la pampeana Guillermina Corrales (Guerreras de Córdoba).

POR LA SEGUNDA ESTRELLA. En India, Argentina buscará revalidar el título que obtuvo dos años atrás en Inglaterra. /// FADEC

En el IBSA (Women’s Blind Football World Championships 2025), que contará con la participación de los seleccionados de ocho países, Argentina formará parte del Grupo B. Canadá, Turquía y Japón, en ese orden, serán sus rivales en la primera fase del certamen, que se desarrollará entre el lunes y el miércoles próximos. En esa instancia, el Grupo A estará integrado por los elencos de India, Inglaterra, Brasil y Polonia.

Las semifinales y los partidos por el quinto y séptimo puesto se disputarán el viernes 10 de octubre, mientras que al día siguiente tendrán lugar el encuentro para dirimir el tercer lugar del podio y la gran final.

ENTRENADOR CORDOBES. Gonzalo Abbas Hachaché afrontará su segunda experiencia como DT de Las Murciélagas. /// FADEC

Gran DT

Además de contar con cuatro jugadoras, Córdoba estará representada en India por el entrenador Gonzalo Abbas Hachaché, quien hará su segunda experiencia mundialista dirigiendo al elenco argentino de fútbol femenino para ciegos.

Facundo Tello, el árbitro de Talleres-Belgrano

El DT acredita una destacada trayectoria como integrante de Los Murciélagos, equipo en el que se desempeñó como arquero y con el que obtuvo los Mundiales de Río de Janeiro 2002 y Buenos Aires 2006.

En su etapa como futbolista, Abbas Hachaché también fue doble medallista en Juegos Paralímpicos (Plata en Atenas 2004 y Bronce en Beijing 2008), y subcampeón en los Parapanamericanos de Río de Janeiro 2007, la Copa América de Buenos Aires 2009 y los Mundiales de Campinas 1998 y Jerez de la Frontera 2000.

LA DELEGACIÓN ALBICELESTE. Jugadoras y cuerpo técnico del seleccionado argentino de fútbol femenino para ciegos. /// CEDOC PERFIL

El primer grito

El 21 de agosto de 2023, Argentina se consagró campeón de la primera edición del Mundial, en Birmingham, venciendo 2-1 a Japón en la final, con doblete de la cordobesa Yohana Aguilar. Previamente, el elenco albiceleste había enfrentado a Alemania (3-0), India (4-0), Austria (0-0) y Suecia (3-0).

Alejandro Martínez: "El gol que mas me gustó fue el que hice en la cancha de Belgrano"

Aguilar fue la goleadora del certamen con siete tantos, mientras que otra embajadora mediterránea, Gracia Sosa, fue nombrada como la mejor futbolista de la competencia. Melisa Flores fue la otra representante de nuestra provincia que dio la vuelta olímpica en Inglaterra.

Aguilar, Sosa y Flores repetirán experiencia en el certamen de India, donde Milagros Romero tendrá su bautismo de fuego mundialista.

YOHANA AGUILAR. La cordobesa fue campeona y goleadora en el Mundial de Birmingham 2023, y busca hacer doblete en India. /// FADEC

MUNDIAL INDIA 2025

- GRUPO A: India, Inglaterra, Brasil y Polonia.

India, Inglaterra, Brasil y Polonia. - GRUPO B: Argentina, Japón, Canadá y Turquía.

FIXTURE DE ARGENTINA

1° fecha: vs. Canadá (lunes 6 de octubre; 10:30, hora argentina).

2° fecha: vs. Turquía (martes 7 de octubre; 8:00, hora argentina).

3° fecha: vs. Japón (miércoles 8 de octubre; 0:00, hora argentina).

FASE FINAL

Semifinal 1: 1° A vs. 2° B (viernes 10 de octubre; 0:00, hora argentina).

7° puesto: 4° A vs. 4° B (viernes 10 de octubre; 2:30, hora argentina).

5° puesto: 3° A vs. 3° B (viernes 10 de octubre; 8:00, hora argentina).

Semifinal 2: 1° B vs. 2° A (viernes 10 de octubre; 10:30, hora argentina).

3° puesto: Perdedor Semifinal 1 vs. Perdedor Semifinal 2 (sábado 11 de octubre; 7:00, hora argentina).

Final: Ganador Semifinal 1 vs. Ganador Semifinal 2 (sábado 11 de octubre; 9:30, hora argentina).